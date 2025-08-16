বনানী সিসা বারে হত্যায় গ্রেপ্তার দুই আসামি রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকার বনানী এলাকার সিসা বারে ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল মালেক মুন্নার তিন দিন ও মাকসুদুর রহমান হামজার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বিকেলে দুজনকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত একজনকে তিন দিন এবং অন্যজনকে এক দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত শুক্রবার এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, দুজনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের রিমান্ডে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।
আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) এবং আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭) নামের চার যুবককে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাব্বিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শুক্রবার রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা করেন।
ঢাকার বনানী এলাকার সিসা বারে ছুরিকাঘাতে রাহাত হোসেন রাব্বি (৩১) নামের এক যুবককে হত্যার ঘটনায় কুমিল্লা থেকে গ্রেপ্তার দুই আসামিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ইসরাত জেনিফার জেরিন তাঁদের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেন।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, আব্দুল মালেক মুন্নার তিন দিন ও মাকসুদুর রহমান হামজার এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
বিকেলে দুজনকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বনানী থানার এসআই আমজাদ শেখ প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ডের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত একজনকে তিন দিন এবং অন্যজনকে এক দিন রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
গত শুক্রবার এই দুজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রিমান্ড আবেদনে বলা হয়েছে, দুজনের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। তাঁদের রিমান্ডে দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে ঘটনার মূল রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে।
আদালতের বনানী থানার সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা এসআই মোক্তার হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে শুক্রবার মীর হোসেন (২২), ফজলে রাব্বি (২৪), সাব্বির আহমেদ সুমন (৩০) এবং আরাফাত ইসলাম ফাহিম (২৭) নামের চার যুবককে সন্দেহভাজন আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়।
গত বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বনানীতে ‘৩৬০ ডিগ্রি’ নামের ওই সিসা বার থেকে নামার সময় ভবনের সিঁড়িতে রাহাত হোসেন রাব্বিকে ছুরিকাঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় রাব্বিকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ঘটনায় শুক্রবার রাব্বির বাবা রবিউল আউয়াল বনানী থানায় মামলা করেন।
কিশোরগঞ্জের ইটনায় বাড়ির সামনে খেলতে গিয়ে পানিতে পড়ে হাবিবা আক্তার নামে এক শিশু (৩) মারা গেছে। শনিবার (১৬ আগস্ট) বেলা পৌনে ২টার দিকে উপজেলার সদর ইউনিয়নের পশ্চিমগ্রাম আলিয়া মাদ্রাসাহাটিতে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য সংলগ্ন এলাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধা জানানো সাংস্কৃতিক ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের ছবি টাঙিয়ে জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করা হয়। আজ ১৬ আগস্ট (শনিবার) বিকেল ৫টায় ‘বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা’র ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্টদের ‘কালচারাল ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা৩৬ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে নিজ বাসার সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ঝুলছিল বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড কর্মকর্তা তানভীর আহমেদের (৩০) মরদেহ। শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে পুলিশ তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।৪৪ মিনিট আগে
শেরপুরে কাঠবোঝাই একটি ব্যাটারিচালিত ভ্যান উল্টে দাদা-নাতির মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে সদর উপজেলার রৌহা ইউনিয়নের বেলতলী বাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার হালগড়া গ্রামের বাসিন্দা মোফাজ্জল মিস্ত্রি ও তাঁর নাতি হোসাইন (১১)। দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রৌহা...১ ঘণ্টা আগে