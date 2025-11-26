Ajker Patrika

লাভেলো আইসক্রিমের এমডি ইকরামুলের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
লাভেলো আইসক্রিমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ইকরামুল হক। ছবি: সংগৃহীত
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে লাভেলো আইসক্রিমের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ইকরামুল হক, তাঁর স্ত্রী নার্গিস হক এবং দুই মেয়ে মুহসিনিনা সারিকা ইকরাম ও মুহসিনিনা তারিকা ইকরামের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বুধবার এই নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

এর আগে দুদকের সহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান তাঁদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, ইকরামুল হকের বিরুদ্ধে সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড থেকে বিপুল ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে, যা অনুসন্ধান করছে দুদক। অনুসন্ধানকালে বিশ্বস্ত সূত্রে দুদক জানতে পেরেছে, তাঁরা যেকোনো সময় দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারেন। অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের দেশত্যাগ আটকানো একান্ত প্রয়োজন।

