কালিয়াকৈরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুলাল পাল (৪৫) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহত করে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত দুলাল পাল কালিয়াকৈর বাজারে গ্রামীণ জুয়েলার্সের মালিক। বর্তমানে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল পাল। চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর গতি রোধ করে। স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
ব্যবসায়ী দুলাল পালের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুলাল পাল (৪৫) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহত করে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত দুলাল পাল কালিয়াকৈর বাজারে গ্রামীণ জুয়েলার্সের মালিক। বর্তমানে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।
এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল পাল। চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর গতি রোধ করে। স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়।
ব্যবসায়ী দুলাল পালের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
সুরুজ্জামান সরকারের ভাতিজা খোকন সরকার জানান, তার চাচা-চাচী ও চাচাতো তিন ভাই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে ওই ডুপ্লেক্স ভবনে বসবাস করতেন। রাতে পরিবারের সকলেই ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত ২ টার দিকে ১৪-১৫ জনের একদল ডাকাত জানালার গ্রিল কেটে ভবনের ভেতর প্রবেশ করে। ডাকাত সদস্যরা প্রথমে পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে ফেলে।২৯ মিনিট আগে
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মামুনকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বের করতে হবে, না হলে উত্তরাসহ পুরো ঢাকা ব্লক করে দেওয়া হবে। মানববন্ধনে মামুনের স্ত্রী খাদিজা আক্তার বলেন, ‘আমার স্বামীকে কেন গুম করা হলো? আমি আমার স্বামীকে ফেরত চাই।’৩৬ মিনিট আগে
ঢাকার সাভারের আশুলিয়ায় বন্ধ ঘোষিত নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে মো. টিপু সুলতান (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান ঢাকা জেলা উত্তর গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা...১ ঘণ্টা আগে
খুলনা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১২টি মামলার আসামি কুখ্যাত ‘গলাকাটা রনি’-কে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি পিস্তল, ম্যাগাজিন ও গুলি উদ্ধার করা হয়। গতকাল বুধবার রাতে মহানগরীর গোবরচাকা মেইন রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে