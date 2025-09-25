Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

কালিয়াকৈরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) সংবাদদাতা
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে দুলাল পাল (৪৫) নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে আহত করে ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট করেছে দুর্বৃত্তরা। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার চাপাইর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত দুলাল পাল কালিয়াকৈর বাজারে গ্রামীণ জুয়েলার্সের মালিক। বর্তমানে তিনি কালিয়াকৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন দুলাল পাল। চাপাইর ব্রিজের উত্তর পাশে পৌঁছালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাঁর গতি রোধ করে। স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিতে বাধা দিলে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা প্রায় ৮ ভরি স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

ব্যবসায়ী দুলাল পালের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এলে দুর্বৃত্তরা দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।

কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল মান্নান বলেন, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

গাজীপুরচিকিৎসাকালিয়াকৈরদুর্বৃত্তরাব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

কালিয়াকৈরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

কালিয়াকৈরে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও টাকা লুট

মুন্সিগঞ্জে ডুপ্লেক্স ভবনে ডাকাতি, দুই ভাইকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট

মুন্সিগঞ্জে ডুপ্লেক্স ভবনে ডাকাতি, দুই ভাইকে কুপিয়ে স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা লুট

জুলাই-যোদ্ধা মামুনের সন্ধান দাবিতে মানববন্ধন, ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

জুলাই-যোদ্ধা মামুনের সন্ধান দাবিতে মানববন্ধন, ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের উসকানির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

নাসা গ্রুপের শ্রমিকদের উসকানির অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার