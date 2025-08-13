চাঁদা না দেওয়ায় মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে দোকান বন্ধের অভিযোগ, ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চাঁদা না দেওয়ায় দোকান বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা। আজ বুধবার সকালে মার্কেটে বিক্ষোভ করেন তাঁরা।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) আব্দুল আলীম আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে খবর পেয়ে পুলিশের একটি টহল টিম ঘটনাস্থলে যায়। চাঁদা না দেওয়ায় দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন মার্কেটের ব্যবসায়ীরা।
তিনি আরও বলেন, ‘ব্যবসায়ীরা মৌখিকভাবেই অভিযোগ করেছেন। লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। আমাদের পুলিশ সদস্যরা এখনো সেখানে অবস্থান করছেন। লিখিত কোনো অভিযোগ পেলে অবশ্যই আমরা ব্যবস্থা নেব।’
এদিকে ব্যবসায়ীরা জানান, চাঁদা না দেওয়ায় ওয়ার্ড বিএনপির লোকজন মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের নতুন ভবনের দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দিয়েছে। বুধবার সকালে তাঁরা এর প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করেন। এতে মার্কেট এলাকায় থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে।
