Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার ধামরাইয়ে এক যুবক তাঁর সাবেক স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার পর বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁদের বিয়ে বিচ্ছেদের ছয় মাস পর আজ বুধবার সকালে উপজেলার কালামপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নারীর নাম পিংকি আক্তার (২৫)। তিনি ধামরাইয়ের কালামপুর এলাকার আনসার আলীর মেয়ে। বিষপানে মারা যাওয়া যুবকের নাম বদর উদ্দিন। তিনি বাথুলি গ্রামের ইনসান আলীর ছেলে। সাবেক এই দম্পতির একটি শিশুসন্তান রয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তাঁদের লাশ উদ্ধার করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে পারিবারিকভাবে পিংকি ও বদর উদ্দিনের বিয়ে হয়। তাঁদের চার বছরের একটি ছেলেসন্তান রয়েছে। পারিবারিক কলহের জের ধরে মাস ছয়েক আগে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর থেকে পিংকি সন্তানকে নিয়ে কালামপুরে বাবার বাড়িতে থাকতেন।

পিংকির বাবা আনসার আলী বলেন, ‘বিয়েবিচ্ছেদের পর বদর উদ্দিনের সঙ্গে আমার মেয়ের দেখা হয়নি। আজ সকালে বদর উদ্দিন তার ছেলেকে দেখতে আমাদের বাড়িতে আসে। এরপর আমার মেয়ের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে। এ সময় বদর উদ্দিন নিজেও আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষপান করে। পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাদের পাশের একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।’

আনসার আলী আরও বলেন, ‘বছরখানেক আমার মেয়ে ও জামাতার মধ্যে কলহ লেগেই ছিল। পারিবারিকভাবে সমাধানে ব্যর্থ হয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর থেকে মেয়েটি তার ছেলেকে নিয়ে আমার বাড়িতেই ছিল। কিন্তু বদর উদ্দিন (জামাতা) ছেলেকে তাদের বাড়িতে নেওয়ার জন্য মেয়েকে চাপ দিচ্ছিল। এর জের ধরেই আজকের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে আমার ধারণা।’

ধামরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাস্থল থেকে দুজনের লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে ময়নাতদন্তের জন্য লাশ দুটি ঢাকার সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে।’

ওসি মনিরুল ইসলাম আরও বলেন, ‘ছেলেকে নিয়ে দ্বন্দ্বের জের ধরে বদর উদ্দিন তাঁর সাবেক স্ত্রীকে হত্যা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনায় মামলা হলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

অপরাধঢাকা বিভাগধামরাইআত্মহত্যাজেলার খবরখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

অবশেষে ইকবালের পরিবারমুক্ত হলো প্রিমিয়ার ব্যাংক

‘হেল্প, হেল্প’ বলে চিৎকার—শিক্ষক এগিয়ে যেতেই গলায় ছুরি চালাল কিশোরী

‘আপত্তিকর’ ভিডিও: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুলকে বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠালেন গভর্নর

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্য কলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

চট্টগ্রাম বন্দরে স্ক্যানিং মেশিন নষ্ট, কনটেইনার জট

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

লালমনিরহাটে বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে সড়কের সংস্কারকাজ দখলের অভিযোগ

সম্পর্কিত

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

সিলেট সিটি করপোরেশনের কর্মীর ওপর হামলা, গ্রেপ্তার ৩

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

পতাকা বৈঠক শেষে তিন বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল বিএসএফ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

তদন্তে অনিয়ম প্রমাণিত, চিকিৎসক শর্মী রায়কে কারণ দর্শানোর নোটিশ

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা

বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার প্রয়োজনে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেবে: খাদ্য উপদেষ্টা