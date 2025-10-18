Ajker Patrika
বিমানবন্দরে আগুন নেভাতে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট

 উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৮: ৫৩
রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
রাজধানী ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের আগুন নিয়ন্ত্রণের জন্য আনা হয়েছে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজের (আমদানি করা পণ্যের মজুত স্থান) সামনে আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেল ৫টার দিকে রোবটটিকে একটি বড় লরিতে করে নিয়ে আসতে দেখা যায়।

ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘কার্গো ভিলেজে অনেক দাহ্য পদার্থ রয়েছে। সেই সঙ্গে প্রচুর কেমিক্যালের উপস্থিতিও আমরা পেয়েছি। তাই সহজে ফায়ার সার্ভিসের ভেতরে প্রবেশ করে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট আনা হয়েছে।’

রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে। ছবি: সংগৃহীত
ফায়ার সার্ভিস বলছে, ফায়ার ফাইটিং রোবটটি অতি সহজে ভেতরে ঢুকিয়ে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

লরিতে করে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবটটি নিয়ে আসা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
এদিকে বিমানবন্দরের কর্তব্যরত ব্যক্তিরা আজকের পত্রিকাকে জানান, বিমানবন্দরের ক্যানোপি-১ থেকে ক্যানোপি-৬ পর্যন্ত, বিমানের স্টোর রুম, বিজিএমইএর কুরিয়ার সেকশনে আগুন জ্বলছে।

উল্লেখ্য, বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেটসংলগ্ন আমদানি কার্গো ভিলেজ হাউসে আজ শনিবার বেলা আড়াইটায় এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসের ১৩টি স্টেশনের ৩৬টি ইউনিট কাজ করছে। এ ছাড়া বিমানবন্দর বাহিনীর ফায়ার ইউনিট, ঢাকা ওয়াসার গাড়িও দেখা যায়।

ঢাকা জেলারাজধানীআগুনঢাকা বিভাগজেলার খবরফায়ার সার্ভিসশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
স্ত্রীকে প্রেমিকের হাতে তুলে দিলেন স্বামী, বিনিময়ে নিলেন গরু ও টাকা

হাতিরঝিলে প্রকৌশলীর লাশ, পাশে চিরকুট

ভেনেজুয়েলার উপকূলে হঠাৎ মার্কিন বি-৫২ বোমারু বিমান!

৩৫ ভাগ বাসাভাড়া পেয়েও কলেজ কক্ষে বসবাস করছেন অধ্যক্ষ

‘জুলাই যোদ্ধাদের’ দাবি মেনে সনদের অঙ্গীকারনামায় জরুরি সংশোধন আনল কমিশন

শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ১০ ফায়ার ফাইটার আহত

নাটোরে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

বিমানবন্দরে আগুন নেভাতে রিমোট কন্ট্রোল ফায়ার ফাইটিং রোবট

ঢাকামুখী ৮ ফ্লাইট গেল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

