‘সন্ত্রাসী’ সাহেব আলী হত্যা মামলার ৩ নম্বর আসামি গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে ‘সন্ত্রাসী’ সাহেব আলী হত্যা মামলার এজাহারনামীয় ৩ নম্বর আসামি সব্বিরকে (২৮) গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি)-১১।
গতকাল মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) রাত ১১টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের আটি ওয়াবদা কলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ বুধবার বিকেলে কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. হানিন আল তুরাবী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়।
এসআরবি-১১-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গত ১২ অক্টোবর সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে সিদ্ধিরগঞ্জের আটি ওয়াবদা কলোনির ইত্তেহাদ টাওয়ারের সামনে গোলাগুলির ঘটনা ঘটে। অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিপক্ষের সশস্ত্র ব্যক্তিরা সাহেব আলীকে (৪০) লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি সড়কের পাশের একটি খালে পড়ে গেলে হামলাকারীরা সেখানেও তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, হত্যাকাণ্ডের পর আসামিরা গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে যান। গোয়েন্দা তথ্য ও সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে আসামিদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে মামলার ৩ নম্বর আসামি সব্বিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গ্রেপ্তার সব্বির সিদ্ধিরগঞ্জের আটি ওয়াবদা কলোনির বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম শাহাবুদ্দিন। এ হত্যা মামলায় জড়িত অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। গ্রেপ্তার সব্বিরকে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এসআরবি।
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