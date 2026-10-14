Ajker Patrika
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সাভারে সুপার মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৪ ইউনিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
সাভারে সুপার মার্কেটে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৪ ইউনিট
প্রতীকী ছবি

সাভারের হেমায়েতপুরে মাদানি সুপার মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট কাজ করছে।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

আজ বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থিত ওই মার্কেটে আগুন লাগে।

ট্যানারি ফায়ার সার্ভিসের ফায়ারফাইটার মো. তুষার আলী জানান, বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে হেমায়েতপুর বাসস্ট্যান্ডের একটি মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের খবর পান তাঁরা। খবর পেয়ে ট্যানারি ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও সাভার ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। তিনি আরও জানান, আগুনের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি।

বিষয়:

ঢাকা জেলাআগুনসাভারঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবরমার্কেট
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