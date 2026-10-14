জি এম কাদেরের বাড়িতে হামলা: বরিশালে বিক্ষোভ করতে গিয়ে জাপার ৫ নেতা আটক

বরিশালে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করতে গিয়ে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও নগর আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মহসিন উল ইসলাম হাবুলকে আটক করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে নগরের একটি রেস্তোরাঁ থেকে তাঁকে আটক করা হয়। পরে থানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে জাতীয় পার্টির আরও চার নেতাকে আটক করা হয়।
আটক অন্য চার নেতা হলেন—জাতীয় পার্টির জেলা সদস্যসচিব অ্যাডভোকেট জলিল, মহানগর যুগ্ম আহ্বায়ক ফোরকান তালুকদার, জেলা শ্রমিক পার্টির সভাপতি জাহাঙ্গীর ফকির এবং তরুণ পার্টির মহানগর সভাপতি জুম্মান হায়দার।
জাতীয় পার্টির ছাত্রসংগঠন ছাত্রসমাজের জেলা সদস্য মেহেদী হাসান শুভ বলেন, দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের উত্তরার বাসভবনে হামলার প্রতিবাদে আজ সারা দেশে বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি ছিল। এর অংশ হিসেবে বিকেল ৩টার দিকে বরিশাল নগরের জেলা পরিষদের সামনে দলের নেতা-কর্মীরা জড়ো হন। এ সময় পুলিশ এসে কর্মসূচি পালন করা যাবে না বলে জানায়।
মেহেদী হাসান শুভর ভাষ্য, পরে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে নগর আহ্বায়ক অধ্যক্ষ মহসিন উল ইসলাম হাবুলসহ নেতা-কর্মীরা লঞ্চঘাটসংলগ্ন চট্টগ্রাম হোটেলে অবস্থান নেন। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে সেখান থেকে অধ্যক্ষ হাবুলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। পরে থানায় গিয়ে আরও কয়েকজন নেতা আটক হন।
জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও নগর সদস্যসচিব ইকবাল হোসেন তাপস বলেন, পুলিশ কর্মসূচি পালন করতে দেয়নি। দেশে বাক্স্বাধীনতা নেই। অধ্যক্ষ হাবুলের সঙ্গে দেখা করতে থানায় গেলে আরও চার নেতাকে আটক করা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড ন্যক্কারজনক। জাতীয় পার্টি এর নিন্দা জানায়।
এ বিষয়ে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম আজ সন্ধ্যায় বলেন, আটক জাতীয় পার্টির নেতাদের এখনো কোনো মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। তাঁদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে।
গণ–অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পুনর্গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে এখন পর্যন্ত ৭০টি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় মোট আসামি ৫৫৮ জন। এর মধ্যে গ্রেপ্তার ২০৩ জন ও পলাতক ৩৫২ জন। ২৬টি মামলার বিচার চলমান রয়েছে এবং সাতটি মামলায় রায় ঘোষণা করা...৪ মিনিট আগে
জামালপুরের মাদারগঞ্জে বাজি ধরে জনসম্মুখে জীবন্ত পাখি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলার অভিযোগে ছাদুল্লাহ (৫০) নামে এক অটোরিকশাচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার বিকেলে উপজেলার চরপাকেরদহ ইউনিয়নের কোয়ালিকান্দি বাজারের এ ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমালোচনার সৃষ্টি হয়।৬ মিনিট আগে
সাতক্ষীরার দেবহাটায় ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ওয়াহিদুজ্জামান শামীম (৩৮) নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার কুলিয়া এলাকায় প্রথম দফায় মারধরের শিকার হন তিনি। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবারও হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ করেছেন তা২৫ মিনিট আগে
প্রাথমিক অভিযোগপত্রে ১৯ জনকে সাক্ষী করা হয়েছিল। ২০২২ সালের ২৮ মার্চ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। ওই বছরের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সাক্ষীদের মধ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার, খুশি বেগম ও মাহবুবুল আলম মজুমদার তাদের জবানবন্দিতে ইশতিয়াক মাহমুদ নামে একজনের কথা উল্লেখ করেন...৩২ মিনিট আগে