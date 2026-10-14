Ajker Patrika
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বলিউড

৬০ বছর বয়সে এসে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সালমান খান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
৬০ বছর বয়সে এসে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সালমান খান
সালমান খান। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ষাট বছর বয়সে এসে পিতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করলেন বলিউড তারকা সালমান খান। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, জীবনের কোনো একপর্যায়ে হলেও সন্তানের বাবা হওয়ার অনুভূতি অর্জন করতে চান তিনি।

বিনোদনভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘ভ্যারাইটি ইন্ডিয়া’র এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রযোজক ও পরিচালক করণ জোহরের জনপ্রিয় চ্যাট শো ‘কফি উইথ করণ’-এর নবম সিজনের উদ্বোধনী পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে সালমান এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক করণ জোহর জানতে চান, ভাইঝি ও ভাইপোদের সঙ্গে নিবিড় পারিবারিক সম্পর্কের পর সালমান কি নিজের কোনো সন্তানের অভাব বোধ করেন? জবাবে সালমান স্বীকার করেন, নিজের সন্তান থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করা এমন একটি বিষয়, এটি তিনি ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই এই অভিজ্ঞতা পেতে চান।

দীর্ঘ ক্যারিয়ারে বিয়ে ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে সালমান খান নিয়মিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকলেও, পরিবার গঠন বা সন্তান নেওয়ার বিষয়ে তাঁকে সচরাচর এত খোলামেলা আলোচনা করতে দেখা যায়নি।

তবে এটিই প্রথম নয়; এর আগেও পিতৃত্ব নিয়ে কথা বলেছিলেন এই অভিনেতা। ২০২৩ সালে ‘আপ কি আদালত’ অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি জানান, সারোগেসি (গর্ভ ভাড়া) সংক্রান্ত আইনি জটিলতার কারণে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

করণ জোহরের সারোগেসির মাধ্যমে যমজ সন্তানের বাবা হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সালমান সেদিন বলেছিলেন, ‘আমার পরিকল্পনা ছিল। তবে তা বিয়ের জন্য নয়, ছিল সন্তানের জন্য। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় আইন অনুযায়ী তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এখন দেখা যাক কী হয়।’

তিনি আরও যোগ করেছিলেন, ‘আমিও একই পথ অনুসরণের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু সারোগেসি আইন হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে, তাই পরবর্তীতে কী করা যায় তা বিবেচনা করব।’

সন্তানের সঙ্গে সময় কাটানো এবং নিজের বয়সের হিসাব টেনে এই তারকা বলেন, ‘আগামী ৪ থেকে ৫ বছরের মধ্যে যদি আমার সন্তান জন্ম নেয়, তবে তাদের সঙ্গে খেলাধুলা করে কাটানোর জন্য আমি আরও ২০ থেকে ২৫ বছর সময় পাব।’

‘কফি উইথ করণ’-এর নবম সিজনটি ১৪ অক্টোবর সন্ধ্যা ৭টায় ‘জিওহটস্টার’-এ প্রিমিয়ার হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতি বুধবার সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানটির নতুন পর্ব সম্প্রচারিত হবে।

বিষয়:

বলিউডবিনোদনসালমান খান
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