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সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে হামলার মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও একজন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ২৫
সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে হামলার মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও একজন
ওই ব্যক্তির ও তার সন্তানের নাগরিকত্ব বাতিলের ব্যবস্থা নিচ্ছে কুয়েত। ছবি: পিক্সাবে

সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার ঘটনায় করা মামলায় আরও একজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। এ নিয়ে ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হলো।

আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার পুলিশ পরিদর্শক মনিরুজ্জামানের সাক্ষ্যগ্রহণ করেন।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী তৌহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ নিয়ে মোট ১০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হলো। আদালত আগামী বছর ১১ জানুয়ারি পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের তারিখ ধার্য করেছেন।

বেঞ্চ সহকারী তৌহিদুল আরও জানান, আসামিপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ মামলার বাদী ড. বদিউল আলম মজুমদারকে পুনরায় জেরা করার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

মামলার আসামিরা হলেন—মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি নাইমুল হাসান, মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদ, ফিরোজ মাহমুদ, মীর আমজাদ হোসেন, সাজু ইসলাম, রাজীবুল ইসলাম, শহিদুল আলম খান, সিয়াম ও অলি আহমেদ।

২০১৮ সালের ১০ আগস্ট রাতে মার্সা বার্নিকাটের গাড়িবহরে হামলার অভিযোগে ড. বদিউল আলম মজুমদার মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন। ২০২১ সালের ১৮ জানুয়ারি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মো. আব্দুর রউফ আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন।

প্রাথমিক অভিযোগপত্রে ১৯ জনকে সাক্ষী করা হয়েছিল। ২০২২ সালের ২৮ মার্চ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়। ওই বছরের ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সাক্ষীদের মধ্যে ড. বদিউল আলম মজুমদার, খুশি বেগম ও মাহবুবুল আলম মজুমদার তাদের জবানবন্দিতে ইশতিয়াক মাহমুদ নামে একজনের কথা উল্লেখ করেন।

এরপর ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর আদালত সাক্ষ্যগ্রহণ পর্যায়ে থাকা মামলাটি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠান। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি তৎকালীন চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট রেজাউল করিম চৌধুরী মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন।

তদন্ত শেষে ওই বছরের ১৯ সেপ্টেম্বর ডিবি পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার রাজন সাহা ড. বদিউল আলম মজুমদারের শ্যালক মোহাম্মদ ইশতিয়াক মাহমুদসহ ৯ জনের বিরুদ্ধে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এতে ২৮ জনকে সাক্ষী করা হয়। পরে ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর তৎকালীন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নুরুল হুদা চৌধুরী আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন।

মামলার বিবরণ থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৪ আগস্ট রাতে সুজন সম্পাদক বদিউল আলম মজুমদারের মোহাম্মদপুর এলাকার বাসায় নৈশভোজে অংশ নেন মার্শা বার্নিকাট। নৈশভোজ শেষে রাত ১১টার দিকে ফেরার পথে সশস্ত্র একদল মোটরসাইকেল আরোহী রাষ্ট্রদূতের গাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীরা গাড়িবহরের দিকে এগোনোর সময় তাঁদের বাধা দেওয়া হলে রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা দলের দুই সদস্যকে ঘুষি মারে। গাড়িবহর চলে যাওয়ার সময় দুটি গাড়িতে লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়।

বিষয়:

ঢাকা বিভাগআদালতহামলাম্যাজিস্ট্রেটরাষ্ট্রদূত
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