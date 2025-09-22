Ajker Patrika
হোমনায় মাজার ভাঙচুর-অগ্নিসংযোগের ঘটনায় গ্রেপ্তার ৪

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
হোমনায় ভাঙচুরে ক্ষতিগ্রস্ত মাজার। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার হোমনায় মাজার ভাঙচুর ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত শনিবার ও গতকাল রোববার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন আসাদপুর গ্ৰামের আব্দুল আউয়ালের ছেলে মো. ইব্রাহিম (২৪); মৃত মো. আনু মিয়ার ছেলে মো. শহিদুল্লাহ (৩৩); মৃত সিদ্দিকুর রহমানের ছেলে আব্দুল লতিফ (৩৯) ও সোলেমান আহমেদ মাস্টারের ছেলে ইকরামুল্লাহ (৪৫)।

পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তা হোমনা থানার এসআই মীর হোসেন জানান, এই চারজনকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁদের রিমান্ড আবেদন করা হবে। তিনি বলেন, এ ঘটনায় জড়িত অন্যদেরও গ্রেপ্তার ও চিহ্নিতকরণের জন্য পুলিশের তদন্ত অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে হামলার পর থেকে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। উপজেলার মাজারগুলোতে পুলিশের টহলও জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ শান্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম।

বিষয়:

কুমিল্লাগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগহোমনাচট্টগ্রাম
