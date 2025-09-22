Ajker Patrika
ব্রাহ্মণপাড়ায় কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৭

ব্রাহ্মণপাড়া (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন কিশোর গ্যাংয়ের সদস্য। সেখানে যায় পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিশোর গ্যাংয়ের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে। আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার মালাপাড়া ইউনিয়নের অলুয়া চৌমুহনী এলাকায় এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্র জানায়, মনোহরপুর ও অলুয়া এলাকার কয়েকজন কিশোর-তরুণের মধ্যে ‘সিনিয়র-জুনিয়র’ ইস্যু নিয়ে প্রায় এক সপ্তাহ আগে বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। ওই ঘটনার জেরে আজ বিকেলে মনোহরপুরের কয়েকজন কিশোর-তরুণ অলুয়া চৌমুহনী এলাকায় এসে স্থানীয় কয়েকজন কিশোর-তরুণের সঙ্গে কথা-কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত সাতজন আহত হয়।

আহতদের মধ্যে পাঁচজনকে ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। পরে গুরুতর আহত সুজন মিয়াকে (২২) উন্নত চিকিৎসার জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. অরূপ সিংহ বলেন, মোট পাঁচজন এখানে চিকিৎসা নিয়েছে। তাদের মধ্যে তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একজনকে কুমিল্লা মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে এবং একজনকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে।

ব্রাহ্মণপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। ঘটনাটি তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

