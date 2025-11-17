চৌদ্দগ্রামে জামায়াত কর্মীর গাড়ি পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ফজলুল হক মোল্লার পিকআপ ভ্যানে পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) ভোরে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রাম বাজারের দক্ষিণ পাশে উত্তর ফালগুনকরা রাস্তার মাথায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনের তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রতিদিনের মতো রোববার রাতে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার পশ্চিম ধনমুড়ি গ্রামের জামায়াতের কর্মী ফজলুল হক মোল্লার মালিকানাধীন পিকআপ ভ্যানটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ডিভাইডারের সঙ্গে রাখা হয়। আজ ফজরের নামাজের পর পিকআপটি নিয়ে চালক ফেনীতে মাছ আনার জন্য ভাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই ভোরে মোটরসাইকেল আরোহী দুই দুর্বৃত্ত পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে পিকআপটি পুড়ে দেয়। এ সময় পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল একটি ট্রাক।
খবর পেয়ে পিকআপের মালিক ফজলুল হক মোল্লা, স্থানীয় লোকজন ও ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তবে ততক্ষণে পিকআপ ভ্যানটি পুড়ে যায়। লোকজনের চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকচালক মো. জামালের।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মীরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফজলুল হক মোল্লার পিকআপ ভ্যানটি আগুনে পুড়ে দিয়েছে।
ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের চালক মো. জামাল বলেন, ‘আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজনের চিৎকার শুনে ঘুম থেকে উঠে দেখি, পাশের পিকআপ ভ্যানে আগুন জ্বলছে। শুনেছি, দুর্বৃত্তরা পেট্রল ঢেলে আগুনে গাড়িটি পুড়ে দিয়েছে।’
পিকআপ ভ্যানের মালিক ফজলুল হক মোল্লা বলেন, ‘আমার জীবিকা অর্জনের একমাত্র সম্বল এই পিকআপ ভ্যানটি। ফজরের পরই গাড়িটি ফেনী থেকে মাছ আনতে ভাড়ায় যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এর আগেই দুর্বৃত্তরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গাড়িটি পুড়ে দিয়েছে। আমি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।’
চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ হিলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পিকআপ ভ্যান আগুনে পুড়ে দিয়েছে। আমরা জড়িতদের শনাক্তের চেষ্টা করছি।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
এক করপোরেশন, এক পে-স্কেল বাস্তবায়ন এবং কারখানায় নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ সার কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীরা। সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচি পালিত হয়। কারখানার প্রধান ফটকের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে শ্রমিক-কর্মচারীরা অংশ নেন। দাবি না মানা হলে ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধের ঘোষণা দেন বিক্ষুব্ধরা।
গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় গত ১ মার্চ থেকে আশুগঞ্জ সার কারখানায় ইউরিয়া উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। এর ফলে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ১১ শ টন ইউরিয়া সার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে—যার বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা।
আশুগঞ্জ সার কারখানা শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি বজলুর রশিদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন সংগঠনের সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. আবু কাউসার ও বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশীদ প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘শুধু টেকনিশিয়ান ও অপারেটরদের মজুরি স্কেলে রেখে বাকি সবাইকে বেতন-ভাতা দেওয়া হয় জাতীয় পে-স্কেলে। একই কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য দুটি বেতন কাঠামো বৈষম্যমূলক।’ তাই মজুরি স্কেল বাতিল করে জাতীয় পে-স্কেলে টেকনিশিয়ান ও অপারেটরদের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান বক্তারা।
এ ছাড়া বিদেশ থেকে উচ্চমূল্যে সার আমদানি বন্ধ করে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে আশুগঞ্জ সার কারখানায় ইউরিয়া পুনরায় চালুর দাবি জানান তাঁরা।
মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির আজ রায় ঘোষণা হবে। তবে রায়ের দিনটির কোন প্রভাব পদ্মা সেতু ও ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জ অংশে পড়েনি। সেখানে যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। জনদুর্ভোগ এড়াতে মাওয়া প্রান্তসহ আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বাড়তি সতর্কতা জোরদার করেছে।
পদ্মা সেতুর উত্তর টোল প্লাজাসংলগ্ন খানবাড়ি এলাকা, সিরাজদিখান উপজেলার নিমতলা ও শ্রীনগর উপজেলার ছনবাড়ীসহ এক্সপ্রেসওয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। হাসাড়া হাইওয়ে থানা ও সিরাজদিখান থানা-পুলিশের চেকপোস্টে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি চলছে। জেলার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে, যাতে কেউ অবৈধভাবে কোনো বিশৃঙ্খলা বা নাশকতার চেষ্টা করতে না পারে।
বলাকা পরিবহন ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী-কুয়াকাটা রুটে চলাচল করছে। বাসচালক আব্দুল রহিম বলেন, ‘সকালবেলায় যাত্রী ছিল, কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যা কমে গেছে। পথে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।’
পদ্মা সেতুর উত্তর টোল প্লাজাসংলগ্ন খানবাড়ি এলাকায় ফরিদপুরগামী বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন আব্দুল জলিল। তিনি বলেন, ‘আজ আমার বোনের মেয়ের বিয়েতে যাওয়ার জন্য ফরিদপুর যাচ্ছি। সকালবেলায় অনেক যাত্রী ছিল, এখন বেলা সাড়ে ১১টার দিকে যাত্রীসংখ্যা কমে গেছে। তাই বাসের জন্য অপেক্ষা করছি।’
সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ‘ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। কোনো ধরনের নাশকতা, যানবাহনের ক্ষতি বা জননিরাপত্তায় বাধা যাতে কেউ সৃষ্টি করতে না পারে, সেই জন্য সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি। টহল টিম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা পর্যবেক্ষণ করছে, চেকপোস্টে সব ধরনের যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং সাধারণ মানুষের সহায়তাও পাওয়া যাচ্ছে।’
হাসাড়া হাইওয়ে থানার ওসি এ টি এম মাহমুদুল হক জানান, এখন পর্যন্ত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে এবং নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার রয়েছে। পদ্মা সেতু ও আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি এবং তৎপরতার কারণে যাত্রী ও চালকদের মধ্যে স্বস্তি বিরাজ করছে। সার্বিকভাবে সকাল থেকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যা কিছুটা কমে গেছে।
শিবচর (মাদারীপুর) প্রতিনিধি
জুলাই অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিষয়ে রায় ঘোষণা করবেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তবে এই রায়ের দিনের কোনো প্রভাব ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচলে পড়েনি। এই রায়কে কেন্দ্র করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগ যেন কোনো অপতৎপরতা চালাতে না পারে, সে জন্য গতকাল রাত থেকে মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা সতর্ক রয়েছেন।
সরেজমিন আজ সোমবার (১৭ নভেম্বর) সকালে এক্সপ্রেসওয়ে ঘুরে দেখা গেছে, ভোর থেকে দূরপাল্লার পরিবহন মহাসড়কে চলাচল করছে। এ ছাড়া লোকাল বাসও চলছে। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্য স্ট্যান্ডগুলোতে সাধারণ যাত্রীদের আনাগোনা চোখে পড়েছে।
ঢাকাগামী দূরপাল্লার একাধিক পরিবহনের চালক বলেন, পথে কোথাও কোনো সমস্যা হচ্ছে না। মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে পুলিশের অবস্থান রয়েছে। অন্য দিনের তুলনায় যাত্রী কিছুটা কম হলেও যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
যাত্রীছাউনিতে থাকা ঢাকাগামী যাত্রীরা বলেন, পথেঘাটে তেমন কোনো সমস্যা তাঁরা দেখছেন না। অনেকটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। গাড়িতেও যাত্রীদের ভিড় আছে।
এদিকে গতকাল রাত থেকেই মহাসড়কে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা মহাসড়কে রয়েছেন। এক্সপ্রেসওয়ের সূর্যনগর বাসস্ট্যান্ডের দায়িত্বরত শিবচরের দত্তপাড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের ইনচার্জ মাঈনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা মহাসড়কে দায়িত্বরত রয়েছি। এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। মহাসড়কে পুলিশের টহল রয়েছে।’
গুরুদাসপুর (নাটোর) সংবাদদাতা
ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা রাজেদাকে ফেলে স্বামী শাহিন হোসেন দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। সংসারে নিজের বৃদ্ধ মা আর অনাগত শিশুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাজমিস্ত্রির জোগালি হিসেবে কাজ শুরু করেন রাজেদা। তারপর কেটে গেছে ২৩টি বছর। নির্মাণকাজের জোগালি দেওয়া সেই রাজেদা এখন ‘হেডমিস্ত্রি’।
সংগ্রামী রাজেদা বেগমের (৪১) বাড়ি নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার মশিন্দা ইউনিয়নের কান্দিপাড়া গ্রামে।
রাজেদা বেগম জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের দুই বছর পর তিনি যখন ছয় মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তখন তাঁকে ছেড়ে স্বামী শাহিন হোসেন দ্বিতীয় বিয়ে করে চলে যান। সন্তান জন্মের পর শিশুকে বড় করে তুলতে আর বৃদ্ধ মায়ের মুখে খাবার তুলে দিতে রাজমিস্ত্রির শ্রমিকের কাজ শুরু করেন রাজেদা।
তখন অবশ্য এই কাজটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না তিনি। প্রতিবেশী একজন শ্রমিক তাঁকে এই জোগালির কাজটি জুটিয়ে দেন। নির্মাণাধীন ভবনগুলোয় কাজ করতে গিয়ে অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে রাজেদাও ইট, বালি ও সিমেন্ট এগিয়ে দিতে শুরু করেন। দীর্ঘ ১০ বছর পর জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি হন তিনি। এখন তাঁর সঙ্গে ১০-১২ জন শ্রমিক কাজ করছেন বলে জানান রাজেদা বেগম।
একজন নারী শ্রমিক হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা শুরুর দিকে কেমন ছিল জানতে চাইলে রাজেদা জানান, তখন বয়স তাঁর আঠারোর কোঠায়, সবে সংসার ভেঙেছে। তাঁর মতো একজন নারীর জন্য ঘর ছেড়ে গ্রামে-শহরে গিয়ে পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার বিষয়টি সহজ ছিল না। কর্মক্ষেত্রে কিংবা চলতি পথে অনেকে নানা রকম নেতিবাচক মন্তব্য ছুড়ে দিত। অনেকে আবার ইশারা-ইঙ্গিতে অনৈতিক প্রস্তাবও দিত। এসব নিয়ে বৃদ্ধ মা ও বড় ভাইদের অনেক কথাও তাঁকে শুনতে হয়েছে। কিন্তু নিজের মা আর সন্তানের মুখ মনে করে সব কটুকথা চুপ করে শোনে গেছেন, কিন্তু পথচলা থামাননি।
রাজেদা জানান, সন্তান জন্মের পর ২৫ টাকা দৈনিক হাজিরাতে জোগালি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। ১০ বছর খেয়ে না-খেয়ে অনেক কষ্টে দিন কেটেছে তাঁরা। ১২ বছর ধরে হেডমিস্ত্রি হিসেবে কাজ শুরু করায় এখন তাঁর দৈনিক মজুরি এখন ৫০০ টাকা। উপার্জনের টাকায় টেনেটুনে সংসার চলছে। এরই মধ্যে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের সংসারে দুই ছেলে, এক মেয়ে রয়েছে। জামাতার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাঁদেরও দেখতে হয়।
সমাজে নারীদের বিষয়ে রাজেদা মনে করেন, নিজের অবস্থান ঠিক রেখে, নিন্দুকের কথায় কান না দিয়ে মানসিক শক্তি ও সাহস নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। যোগ্যতা অনুযায়ী আত্মমর্যাদার সঙ্গে কাজ করে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে।
রাজেদার বৃদ্ধ মা আমেনা বেগম জানান, অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীর ঘর করতে পারেননি। মেয়েকে দ্বিতীয় বিয়ের জন্য অনেক চাপ দেওয়া হলেও সন্তানের কথা ভেবে তাঁর মেয়ে তাতে রাজি হননি।
উপজেলা রাজমিস্ত্রি শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি জয়েন উদ্দিন বলেন, রাজেদা বেগম উপজেলার মধ্যে একমাত্র নারী শ্রমিক। সততা আর পরিশ্রমের কারণে জোগালি থেকে হেডমিস্ত্রি হয়ে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। তাঁকে ঘিরে নেতিবাচক কোনো অভিযোগ নেই।
