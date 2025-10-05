Ajker Patrika
> সারা দেশ
> কুমিল্লা

হোমনায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু

কুমিল্লা ও হোমনা প্রতিনিধি
কুমিল্লার হোমনা উপজেলায় বজ্রপাতে দুই নারীসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (৫ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার ঘাগুটিয়া ইউনিয়নের ভবানীপুর ঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন নালা দক্ষিণ গ্রামের জাকিয়া বেগম (৩৫) ও মমতাজ বেগম (৩০) এবং খোদেদাউদপুর গ্রামের এক অজ্ঞাতনামা (৪০) ব্যক্তি। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভবানীপুর ঘাটে খেয়া পারাপারের অপেক্ষায় ছিলেন কয়েকজন নারী ও পুরুষ। হঠাৎ আকাশে মেঘ জমে প্রবল বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় বজ্রপাতে ঘটনাস্থলেই দুই নারী ও এক পুরুষ নিহত হন।

খবর পেয়ে হোমনা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জীবন বিশ্বাস পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বলেন, ‘বজ্রপাতে তিনজনের মৃত্যুর খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে যাই। মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে হোমনা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ক্ষেমালিকা চাকমা জানান, স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারকে সহায়তার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

কুমিল্লামৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগহোমনাজেলার খবরবজ্রপাত
