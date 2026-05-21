ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত, ৩০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় ইয়াবা পাচারের সময় ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবক নিহত হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর মোটরসাইকেল থেকে ৩০ হাজার ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের খুটাখালী মেধাকচ্ছপিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত নুরুল হোছাইন মনু (৩৫) কক্সবাজার পৌরসভার কুতুবদিয়াপাড়ার নুরুল ইসলামের ছেলে। তিনি মোটরসাইকেলটির চালক ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কক্সবাজার থেকে ইয়াবার একটি বড় চালান নিয়ে মোটরসাইকেলে করে দুই যুবক চট্টগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে তাঁদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলচালক গুরুতর আহত হন।
পরে মালুমঘাট হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মালুমঘাট মেমোরিয়াল খ্রিষ্টান হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেলটি দুমড়েমুচড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে ইয়াবা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। স্থানীয় লোকজনের কেউ কেউ সেগুলো নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন বলে জানা গেছে।
মালুমঘাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুব আলম বলেন, নিহত যুবক মোটরসাইকেলে করে ইয়াবার চালান চট্টগ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে ৩০ হাজার ৫০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক ও মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।
ওসি আরও বলেন, মোটরসাইকেলে থাকা অপর আরোহীকে গ্রেপ্তারে পুলিশ কাজ করছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
নওগাঁর ধামইরহাটে ১০ বছর বয়সী এক শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে একটি কওমি মাদ্রাসার আরবি শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় মামলা দায়েরের পর অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।৩ মিনিট আগে
রাজধানীর পল্লবীতে আট বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার বিচার দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে পল্লবী ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।১০ মিনিট আগে
রাজধানীর মুগদা এলাকা থেকে সৌদিপ্রবাসী মোকাররম মিয়ার ৮ টুকরা মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় করা হত্যা মামলায় প্রেমিকা তাসলিমা বেগম ওরফে হাসনা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট দিলরুবা আফরোজ তিতির খাস কামরায় তিনি জবানবন্দি দেন।২০ মিনিট আগে
এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেছেন, বর্তমান কর প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে বড় বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। ময়মনসিংহে এক সেমিনারে তিনি বাজেটে কাঠামোগত সংস্কার, কর্মসংস্থান ও মূল্যস্ফীতির বিষয়ে সুস্পষ্ট পরিকল্পনার অভাবের সমালোচনা করেন।৩২ মিনিট আগে