Ajker Patrika
রংপুর

ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ, ক্ষুব্ধ নিম্ন আয়ের মানুষেরা

পীরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি  
ভিজিএফের চাল বিতরণ। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের পীরগঞ্জ পৌরসভায় পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে ভিজিএফের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। সকাল থেকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও অনেক অসহায় ও নিম্ন আয়ের মানুষ চাল না পেয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এ ঘটনায় পৌর এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, পীরগঞ্জ বন্দরে ভিজিএফের চাল নিতে আসা শত শত মানুষের ভিড়। অনেকের হাতে স্লিপ থাকলেও তাঁরা চাল পাননি বলে অভিযোগ করেন।

পৌরসভা সূত্রে জানা গেছে, এবারের ভিজিএফ কর্মসূচিতে মোট ৪ হাজার ৬২৫টি কার্ড বরাদ্দ দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন না ট্যাগ অফিসার সাজেদুল বারী। তবে বরাদ্দের তুলনায় অধিকসংখ্যক মানুষ চাল নিতে আসায় জটিলতা তৈরি হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের।

অভিযোগ রয়েছে, প্রকৃত হতদরিদ্রদের অনেকে চাল না পেলেও কিছু ব্যক্তিকে মোটরসাইকেল ও ভ্যানে করে একাধিক বস্তা চাল নিয়ে যেতে দেখা গেছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন অপেক্ষমাণ সাধারণ মানুষ।

পৌরসভার ধনশালা গ্রামের বাসিন্দা অনোয়ারা বেগম বলেন, ‘আমি কার্ড পেয়েছি। সকাল থেইকা বসে আছি, কিন্তু বিকেল ৪টা বাজলেও চাল দিল না। হামরা চাল না পালে ঈদ করমো কেমনে?’

আরাজী গঙ্গারামপুর গ্রামের নাসিমা বেগম ও ওসমান ফারাজি বলেন, ‘সারা দিন না খাইয়া বসে আছি। আগে একই স্লিপে চাল দিলেও এখন বন্ধ কইরা দিছে। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেও চাল পাইনি।’

ওসমানপুর গ্রামের তহমিনা বেগম বলেন, ‘গরিব মানুষের জন্য চাল আসছে, কিন্তু আমরা যদি না পাই, তাহলে কারা পাইতেছে?’

এ বিষয়ে জানতে ট্যাগ অফিসার ও উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার আ বা মূ সাজেদুল বারীর মোবাইলে একাধিকবার ফোন করেও পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে পীরগঞ্জ পৌরসভার নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুর রহিম প্রামাণিক বলেন, ‘আমরা অনেক নকল স্লিপ পেয়েছি। এ কারণে সবাইকে চাল দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে বরাদ্দ করা সব চাল বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে।’

পৌর প্রশাসক পপি খাতুনকে একাধিকবার ফোন দিলে তিনিও রিসিভ করেননি।

