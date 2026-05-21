বড় ধরনের আর্থিক সংস্কার ছাড়া বাজেট বাস্তবায়ন সম্ভব নয়: ময়মনসিংহে আসিফ মাহমুদ

আর্থিক কাঠামোর বড় ধরনের সংস্কার ছাড়া বড় বাজেট বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
এনসিপির মুখপাত্র বলেন, বর্তমান কর প্রশাসনিক সক্ষমতা দিয়ে এই বাজেটের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটকে সামনে রেখে ময়মনসিংহ নগরীর টাউন হলের অ্যাডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটরিয়ামে ‘তারুণ্যের বাজেট ভাবনা ও গণভোট বাস্তবায়ন’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সেমিনারের আয়োজন করে জাতীয় ছাত্রশক্তি, ময়মনসিংহ জেলা শাখা।
আসিফ মাহমুদ বলেন, নির্বাচন-পরবর্তী সরকারের প্রথম বাজেটে জনগণের প্রত্যাশা ছিল—রাষ্ট্রীয় সংস্কার, গণভোট ও কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রতিফলন থাকবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই পরিকল্পনা দৃশ্যমান নয়।
আসিফ মাহমুদ আরও বলেন, বর্তমান অর্থনীতির মৌলিক সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থানের স্থবিরতা, বিনিয়োগ-সংকট ও রাজস্ব ঘাটতি। এসব বিষয়ে বাজেটে সুস্পষ্ট রূপরেখা দেখা যাচ্ছে না। বরং ফ্যামিলি কার্ড, ফারমার্স কার্ড ও খাল খননের মতো কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা বেশি দেখা যাচ্ছে।
গণভোট ও রাষ্ট্র সংস্কারের প্রসঙ্গ তুলে এনসিপির মুখপাত্র বলেন, পুরোনো বন্দোবস্তের সুবিধাভোগীরা তরুণদের টেনে ধরার চেষ্টা করবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বর্তমান সংবিধান নিয়ে সম্মান কমে গেছে। সংবিধান যখন মানুষের আস্থা হারায়, তখন তা শুধু কাগজের বই হয়ে যায়।
সেমিনারে বিভিন্ন উপজেলা থেকে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। তাঁরা শিক্ষা খাতে বাজেট বৃদ্ধি, তরুণদের জন্য আলাদা বাজেট, কর্মসংস্থান ও কৃষি খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন।
