Ajker Patrika
অর্থনীতি

ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ

  • এক অর্থবছরেই অতিরিক্ত ৫ হাজার ৮৮ কোটি টাকার প্রয়োজন তৈরি হয়েছে।
  • বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের চাহিদায় ইতিবাচক সাড়া ইআরডির।
  • ২০২৫-২৬-এ প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় দাঁড়াচ্ছে ১৪ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা।
  • ডলারের বিনিময় হার ধরা হয়েছিল ৮০ টাকা, এখন ছাড়িয়েছে ১২২ টাকা।
মাহফুজুল ইসলাম, ঢাকা
ডলারের মূল্যবৃদ্ধি: রূপপুর প্রকল্পে নতুন আর্থিক চাপ
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ছবি: এএফপি

একসময় যে বৈদেশিক ঋণের হিসাব দাঁড়িয়েছিল ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা, এখন একই ঋণের বিপরীতে সরকারকে গুনতে হচ্ছে আরও হাজার হাজার কোটি টাকা বেশি। কারণ একটাই—ডলারের দাম। টাকার বিপরীতে মার্কিন মুদ্রার অস্বাভাবিক উল্লম্ফন দেশের সবচেয়ে বড় বৈদেশিক ঋণনির্ভর প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে নতুন করে অর্থ চাপের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) রূপপুর প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ৫ হাজার ৮৮ কোটি টাকার বৈদেশিক সহায়তা চেয়েছে সরকার। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এই অর্থ ‘বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা’ খাতের থোক বরাদ্দ থেকে দেওয়ার প্রস্তাব করেছে।

মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বিভাগ এবং শিল্প ও শ্রমশক্তি বিভাগে আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠানো হয়েছে। পরে ১৪ মে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি এ বিষয়ে অনাপত্তিও দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আরএডিপির থোক বরাদ্দ থেকেই অতিরিক্ত অর্থ সমন্বয় করা যেতে পারে।

বর্তমানে চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে রূপপুর প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সহায়তা বরাদ্দ রয়েছে ৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। এখন সেটি বাড়িয়ে ১৪ হাজার ৬৮৮ কোটি টাকা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ এক অর্থবছরেই অতিরিক্ত ৫ হাজার ৮৮ কোটি টাকার প্রয়োজন তৈরি হয়েছে।

সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, রূপপুরের মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ ধরা হয়েছিল। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাশিয়ার কাছ থেকে নেওয়া রাষ্ট্রীয় ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৯৩৮ কোটি ডলার। সেই সময় প্রতি ডলারের বিনিময় হার ধরা হয়েছিল ৮০ টাকা। সে হিসাবে বৈদেশিক ঋণের টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করা হয় ৯১ হাজার ৪০ কোটি টাকা।

কিন্তু গত কয়েক বছরে ডলারের দাম ধারাবাহিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পুরো অর্থায়ন কাঠামোতেই বড় চাপ তৈরি হয়েছে। সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপিতে ডলারের বিনিময় হার ধরা হয়েছে ১২২ টাকা ৪০ পয়সা। ফলে একই পরিমাণ ঋণের বিপরীতে সরকারকে এখন অনেক বেশি টাকা জোগাড় করতে হচ্ছে।

এদিকে চলতি বছরের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় প্রকল্পটির প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন দেওয়া হয়। সেখানে প্রকল্পের মেয়াদ আরও আড়াই বছর বাড়িয়ে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে সময়ের সঙ্গে ব্যয়ের চাপও আরও দীর্ঘায়িত হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের সচিব এস এম শাকিল আখতার এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, ‘চিঠি এখনো হাতে পাইনি।’ তবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সরকারের ভেতরে নীতিগতভাবে ইতিবাচক অবস্থান রয়েছে।

ইআরডির ১৪ মে জারি করা চিঠিতে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত অর্থ ‘বিশেষ প্রয়োজনে উন্নয়ন সহায়তা’ খাত থেকে সমন্বয় করা হবে। যদিও এতে সামগ্রিক বৈদেশিক সহায়তার বরাদ্দ বাড়বে না, কিন্তু সংশ্লিষ্ট খাত ও মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প ঋণের পরিমাণ আরও বাড়বে।

অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, রূপপুরের ঘটনা এখন শুধু একটি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি নয়; বরং এটি বাংলাদেশের বড় বৈদেশিক ঋণনির্ভর উন্নয়ন কৌশলের অন্তর্নিহিত ঝুঁকিও সামনে নিয়ে এসেছে।

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘রূপপুরের মতো বড় প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধি শুধু নির্মাণ ব্যয় নয়, মুদ্রা বিনিময় ঝুঁকির কারণেও হচ্ছে। ডলারের দাম বেড়ে গেলে সরকারকে একই ঋণের বিপরীতে অনেক বেশি টাকা জোগাড় করতে হয়। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির ওপরও চাপ পড়ে।’

ড. মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, দীর্ঘমেয়াদি বিদেশি ঋণনির্ভর প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে এখন থেকে বিনিময় হার ঝুঁকি আরও গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনায় নিতে হবে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ এম শামসুল আলম বলেন, ‘রূপপুর দেশের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো বিনিয়োগগুলোর একটি। এখানে সময় ও ব্যয়—দুই-ই বেড়েছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রকল্পের স্বচ্ছতা, সময়মতো বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ পরিচালন ব্যয় কীভাবে সামাল দেওয়া হবে।’

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে দুটি ইউনিটে মোট ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে বড় একক বৈদেশিক ঋণনির্ভর প্রকল্প।

বিষয়:

বিদ্যুৎসরকারঋণবৈদেশিক মুদ্রাছাপা সংস্করণডলার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে মিলিয়নিয়ার হলেন আরও দুই ক্রেতা

ওয়ালটন ফ্রিজ কিনে মিলিয়নিয়ার হলেন আরও দুই ক্রেতা

সোনালী ব্যাংকের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সোনালী ব্যাংকের ১৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এনওসি ছাড়া পাকিস্তান থেকে আনা রক সল্ট আটকে দিল কাস্টমস

এনওসি ছাড়া পাকিস্তান থেকে আনা রক সল্ট আটকে দিল কাস্টমস

শেয়ারবাজার কারসাজি: সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল

শেয়ারবাজার কারসাজি: সাকিব আল হাসানের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পেছাল