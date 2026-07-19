চকরিয়ায় কাভার্ড ভ্যান-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

কক্সবাজারের চকরিয়ায় কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ইমাম হোসেন (৩৯) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুজন। আজ রোববার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার হারবাং বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
ইমাম চকরিয়া উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের পহরচাঁদা গ্রামের শামসুল আলমের ছেলে। এ ঘটনায় অটোরিকশার দুই যাত্রী আহত হয়েছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কক্সবাজার থেকে মালামাল ডেলিভারি দিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যান চট্টগ্রাম ফিরে যাচ্ছিল। কাভার্ড ভ্যানটি চকরিয়া উপজেলার হারবাং বাজার এলাকায় পৌঁছালে যাত্রীবাহী একটি অটোরিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশার যাত্রী ইমাম হোসেন গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনায় অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায়। স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে চকরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ইমামকে মৃত ঘোষণা করেন।
চিরিংগা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আরিফুল আমিন বলেন, দুর্ঘটনায় অটোরিকশার একজন যাত্রী নিহত হয়েছেন। কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ে চালক পালিয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
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