দেশজুড়ে আগামী ৫ দিন বৃষ্টির দাপটের পূর্বাভাস

শ্রাবণের মেঘে ছেয়ে গেছে সারা দেশের আকাশ। কোথাও গুঁড়ি গুঁড়ি, আবার কোথাও ভারী বৃষ্টিতে ভিজছে জনপদ। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দেশের উত্তরাঞ্চলে মৌসুমি বায়ু বেশ সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা মাঝারি অবস্থায় রয়েছে। এর প্রভাবে আজ সোমবারসহ আগামী কয়েক দিন সারা দেশেই হালকা থেকে মাঝারি এবং কিছু কিছু অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের দেওয়া সর্বশেষ পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুর বর্ধিতাংশের অক্ষ পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত। এর একটি অংশ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।
রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আশঙ্কা রয়েছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
এ ছাড়া, আগামীকাল মঙ্গলবার রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টির এই ধারা বজায় থাকতে পারে। কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকার আভাস দেওয়া হয়েছে।
এর বাইরে আগামী ২৩ ও ২৪ জুলাই খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকতে পারে। এ সময় এই তিন বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং দেশের অন্যান্য বিভাগের অনেক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী পাঁচ দিনজুড়েই বৃষ্টিপাতের এ প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে রংপুরের ডিমলায়, ১০১ মিলিমিটার। এছাড়া তেঁতুলিয়ায় ৫৬ মিলিমিটার, সিলেটে ৩৩ মিলিমিটার, টাঙ্গাইলে ২৯ মিলিমিটার এবং খুলনায় ৬২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি তুলনামূলক কম হলেও মেঘলা আকাশের সাথে হালকা বর্ষণ জারি ছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজশাহীতে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, বর্ষাকালে মৌসুমি বায়ুর এই সক্রিয়তার কারণে বৃষ্টিপাত আরও কিছুদিন স্থায়ী হতে পারে। নিচু এলাকায় সাময়িক জলাদ্ধতা তৈরি হতে পারে বিধায় চলাচলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
শ্রাবণের দিনগুলো সারা দিন ঝরঝর বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তবে ভারী বৃষ্টি ডেকে আনতে পারে বিপদ। এদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের ওপর মৌসুমি বায়ু সক্রিয় থাকায় বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।৩১ মিনিট আগে
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