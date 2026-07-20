Ajker Patrika
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মাদারীপুর

মাদারীপুরে জাল নোট তৈরির সরঞ্জামসহ যুবক আটক

মাদারীপুর প্রতিনিধি
মাদারীপুরে জাল নোট তৈরির সরঞ্জামসহ যুবক আটক
জাল টাকা ও জাল নোট তৈরির সরঞ্জামসহ আটক যুবক। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুরের কালকিনি উপজেলায় বিপুল পরিমাণ জাল টাকা ও জাল নোট তৈরির সরঞ্জামসহ দীন ইসলাম ঢালী (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-৮)। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭৫০ টাকার জাল নোট এবং জাল টাকা তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

গতকাল রোববার সন্ধ্যায় কালকিনি উপজেলার লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের চরজগমোহন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। আটক দীন ইসলাম একই এলাকার মহসিন ঢালীর ছেলে।

মাদারীপুরের র‍্যাব-৮, সিপিসি-৩ সূত্রে জানা যায়, চরজগমোহন এলাকায় একটি বাড়িতে জাল টাকা তৈরি করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। র‍্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ২-৩ জন পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে দীন ইসলাম ঢালীকে আটক করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৭৫০ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া সহযোগী সুজন ঢালীর ভাড়া বাসা থেকে জাল টাকা তৈরির সরঞ্জাম জব্দ করা হয়।

জব্দকৃত সরঞ্জামের মধ্যে রয়েছে একটি কালার প্রিন্টার, জাল টাকা তৈরির রং, একটি এন্ট্রি কাটার, একটি স্কেল, দুটি চপিং বোর্ড, একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, জাল নোট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত প্রায় ৯৫০ পিচ এ-ফোর সাইজের কাগজ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আটক আসামি দীর্ঘদিন ধরে জাল নোট তৈরি করে বাজারে সরবরাহ করার কথা স্বীকার করেছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

জব্দকৃত জাল টাকা ও জাল নোট তৈরির সরঞ্জাম। ছবি: সংগৃহীত
জব্দকৃত জাল টাকা ও জাল নোট তৈরির সরঞ্জাম। ছবি: সংগৃহীত

র‍্যাব আরও জানায়, এ ঘটনায় ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫-ক ধারায় মামলা দায়েরসহ পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। পলাতক অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক আসামি ও জব্দকৃত সরঞ্জাম কালকিনি থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি তদন্ত) অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, ‘র‍্যাবের পক্ষ থেকে আটক আসামি ও জব্দ করা আলামত থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আসামিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

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