Ajker Patrika
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ইসলাম

যে সুরা পাঠ না করলে নামাজ হয় না

মুফতি হাসান আরিফ
যে সুরা পাঠ না করলে নামাজ হয় না
নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামে ইবাদতের মধ্যে নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। আর নামাজের অন্যতম একটি আবশ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সুরা ফাতিহা। পবিত্র কোরআনের প্রথম এই সুরাটিকে নামাজের প্রাণ বলা চলে। সহিহ হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে যে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত ছাড়া নামাজ পূর্ণতা পায় না।

সুরা ফাতিহা ছাড়া নামাজ না হওয়ার হাদিস: নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করা কতটা জরুরি, সে সম্পর্কে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। হাদিসে এসেছে, ‘যে ব্যক্তি নামাজে সুরা ফাতিহা পাঠ করেনি, তার নামাজ হয়নি।’ (সহিহ বুখারি)

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে নামাজ আদায়ের সময় সুরা ফাতিহা পাঠ করা নামাজের একটি অন্যতম রুকন বা প্রধান শর্ত। একা নামাজ পড়া (মুসাফির বা মুনফারিদ) কিংবা ইমাম হিসেবে নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে সুরা ফাতিহা পড়া অপরিহার্য বলে ইসলামবিষয়ক গবেষকদের অধিকাংশ আলেম ও ফকিহ চূড়ান্ত মত দিয়েছেন।

ইমামের পেছনে মুক্তাদির সুরা ফাতিহা পড়ার বিধান: একাকী নামাজ বা ইমামের নামাজের ক্ষেত্রে সুরা ফাতিহা পড়ার বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সবাই একমত হলেও, জামাতে নামাজের সময় ইমামের পেছনে থাকা মুক্তাদি সুরা ফাতিহা পড়বে কি না—তা নিয়ে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে কিছুটা মতভেদ বা বৈচিত্র্য রয়েছে।

ক. হানাফি মাজহাবের মত: হানাফি মাজহাব অনুযায়ী, জামাতে নামাজের সময় ইমামের কেরাতই মুক্তাদির কেরাত হিসেবে গণ্য হয়। তাই ইমাম যখন উচ্চ স্বরে বা মনে মনে কেরাত পড়েন, তখন মুক্তাদি চুপচাপ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, মুক্তাদির আলাদাভাবে সুরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই।

খ. শাফেয়ি ও অন্যান্য মাজহাবের মত: শাফেয়ি মাজহাবসহ কিছু ফকিহর মতে, ওপরের হাদিসটির সাধারণ অর্থের ওপর ভিত্তি করে ইমাম ও মুক্তাদি সবার জন্যই নামাজে সুরা ফাতিহা পড়া ফরজ বা আবশ্যক।

বিষয়:

ইসলামনামাজছাপা সংস্করণইবাদত
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