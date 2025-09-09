Ajker Patrika
> সারা দেশ

জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

কক্সবাজার প্রতিনিধি
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ০৯
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের মহেশখালীতে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে শামসুল আলম (৫৫) নামে এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মাতারবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ রাজঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত শামসুল আলম ওই এলাকার মৃত আহমদ মিয়ার ছেলে।

মহেশখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মঞ্জুরুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, নিহত শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁর আপন চাচার ছেলেদের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল। এই বিরোধকে কেন্দ্র করে চাচাতো ভাইদের হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের স্বজনদের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, সোমবার সন্ধ্যায় দুই পক্ষের মধ্যে তর্কাতর্কির একপর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় চাচাতো ভাই ইয়াকুব নবী, আব্দুন্নবী, টিটুসহ কয়েকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে শামসুল আলমের ওপর হামলা চালান। তাঁরা শামসুলের ডান পায়ের গোড়ালি বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন এবং বাঁ পায়ের গোড়ালির রগ কেটে দেন।

এরপর স্থানীয় লোকজন এগিয়ে এলে হামলাকারীরা পালিয়ে যান। পরে আহত অবস্থায় স্থানীয়রা শামসুল আলমকে উদ্ধার করে মাতারবাড়ী ডিজিটাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি মঞ্জুরুল হক বলেন, ‘ঘটনার খবর পেয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

বিষয়:

কক্সবাজারকুপিয়ে হত্যাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগমহেশখালীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

সম্পর্কিত

টেকনাফ সীমান্তে মানব পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, দুই কিশোর উদ্ধার

টেকনাফ সীমান্তে মানব পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ, দুই কিশোর উদ্ধার

জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

জমি নিয়ে বিরোধে চাচাতো ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

ঝালকাঠিতে অটোরিকশা ও ভ্রাম্যমাণ বাজার, সড়কে চলা দায়

ঝালকাঠিতে অটোরিকশা ও ভ্রাম্যমাণ বাজার, সড়কে চলা দায়