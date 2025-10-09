Ajker Patrika
স্কুলছাত্রীকে অপহরণ রোহিঙ্গা গৃহশিক্ষকের, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি   
চকরিয়া থানা। ছবি: সংগৃহীত
কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর এলাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে গতকাল বুধবার রাতে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থীশিবির (ক্যাম্প) থেকে উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। তবে অভিযুক্ত রোহিঙ্গা যুবক পলাতক রয়েছেন।

এর আগে গত মঙ্গলবার শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে অপহরণের শিকার হয় ওই ছাত্রী।

ছাত্রীর বাবা বলেন, ‘চকরিয়া পৌর শহরে ভাড়া বাসায় থাকি। আমাদের পাশেই এক যুবক ও তরুণী বাসাভাড়া নেয়। ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ মুজিব। বাসাভাড়া নেওয়ার পরপরই তার বাসায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে। আমার মেয়েকেও সেখানে পড়তে দিই। মঙ্গলবার বিকেলে মেয়ে পড়তে যায়। ওই দিন সন্ধ্যা মেয়ে বাসায় না ফেরায় আমার স্ত্রী দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে, শিক্ষকের বাসা তালাবদ্ধ। শিক্ষককে একাধিকবার ফোন কল দিলেও তা ধরেনি।’

শিশুটির বাবা আরও বলেন, পর দিন বুধবার সকালে তাঁর মোবাইল নম্বরে একটি কল আসে, মেয়ে পেতে হলে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ফোন কলের কথাবার্তায় এটি মুজিবে কণ্ঠ, তা শতভাগ নিশ্চিত হন। তাঁর মেয়েকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করেন। দফায় দফায় কথা বলে একটি বিকাশ নম্বর দেন। মুজিব যে রোহিঙ্গা, সেটা এখন বুঝতে পেরেছেন।

চকরিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, মুক্তিপণ পাঠাতে অপহরণকারী মুজিব একটি বিকাশ নম্বর দেন। নম্বরটির সূত্র ধরে তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে অপহরণকারীকে শনাক্ত করে পুলিশ। চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থীশিবির থেকে গতকাল সন্ধ্যায় অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করে।

চকরিয়া থানার এসআই জাকির হোসেন বলেন, গতকাল রাত পৌনে ১১টার দিকে অপহৃত ছাত্রীকে চকরিয়া থানায় আনা হয়। অপহরণকারী রোহিঙ্গা যুবককে খোঁজা হচ্ছে। তিনি চকরিয়া পৌর শহরের একটি বাসায় এক নারীকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। সেই বাসায় অপহৃত ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ওই রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে ব্যবহার করতেন।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করার তথ্য পাওয়ার পর ওই ছাত্রীর বাবা থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে। অপহরণকারী যুবককে ধরতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে থানা মামলা করেছেন।

