স্কুলছাত্রীকে অপহরণ রোহিঙ্গা গৃহশিক্ষকের, ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর এলাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে গতকাল বুধবার রাতে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থীশিবির (ক্যাম্প) থেকে উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। তবে অভিযুক্ত রোহিঙ্গা যুবক পলাতক রয়েছেন।
এর আগে গত মঙ্গলবার শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে অপহরণের শিকার হয় ওই ছাত্রী।
ছাত্রীর বাবা বলেন, ‘চকরিয়া পৌর শহরে ভাড়া বাসায় থাকি। আমাদের পাশেই এক যুবক ও তরুণী বাসাভাড়া নেয়। ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ মুজিব। বাসাভাড়া নেওয়ার পরপরই তার বাসায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে। আমার মেয়েকেও সেখানে পড়তে দিই। মঙ্গলবার বিকেলে মেয়ে পড়তে যায়। ওই দিন সন্ধ্যা মেয়ে বাসায় না ফেরায় আমার স্ত্রী দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে, শিক্ষকের বাসা তালাবদ্ধ। শিক্ষককে একাধিকবার ফোন কল দিলেও তা ধরেনি।’
শিশুটির বাবা আরও বলেন, পর দিন বুধবার সকালে তাঁর মোবাইল নম্বরে একটি কল আসে, মেয়ে পেতে হলে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ফোন কলের কথাবার্তায় এটি মুজিবে কণ্ঠ, তা শতভাগ নিশ্চিত হন। তাঁর মেয়েকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করেন। দফায় দফায় কথা বলে একটি বিকাশ নম্বর দেন। মুজিব যে রোহিঙ্গা, সেটা এখন বুঝতে পেরেছেন।
চকরিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, মুক্তিপণ পাঠাতে অপহরণকারী মুজিব একটি বিকাশ নম্বর দেন। নম্বরটির সূত্র ধরে তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে অপহরণকারীকে শনাক্ত করে পুলিশ। চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থীশিবির থেকে গতকাল সন্ধ্যায় অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করে।
চকরিয়া থানার এসআই জাকির হোসেন বলেন, গতকাল রাত পৌনে ১১টার দিকে অপহৃত ছাত্রীকে চকরিয়া থানায় আনা হয়। অপহরণকারী রোহিঙ্গা যুবককে খোঁজা হচ্ছে। তিনি চকরিয়া পৌর শহরের একটি বাসায় এক নারীকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। সেই বাসায় অপহৃত ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ওই রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে ব্যবহার করতেন।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করার তথ্য পাওয়ার পর ওই ছাত্রীর বাবা থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে। অপহরণকারী যুবককে ধরতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে থানা মামলা করেছেন।
কক্সবাজারের চকরিয়া পৌর এলাকায় গৃহশিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী অপহরণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শিশুটির পরিবারের কাছে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে গতকাল বুধবার রাতে উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা শরণার্থীশিবির (ক্যাম্প) থেকে উদ্ধার করেছে থানা-পুলিশ। তবে অভিযুক্ত রোহিঙ্গা যুবক পলাতক রয়েছেন।
এর আগে গত মঙ্গলবার শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে অপহরণের শিকার হয় ওই ছাত্রী।
ছাত্রীর বাবা বলেন, ‘চকরিয়া পৌর শহরে ভাড়া বাসায় থাকি। আমাদের পাশেই এক যুবক ও তরুণী বাসাভাড়া নেয়। ওই যুবকের নাম মোহাম্মদ মুজিব। বাসাভাড়া নেওয়ার পরপরই তার বাসায় প্রাইভেট পড়ানো শুরু করে। আমার মেয়েকেও সেখানে পড়তে দিই। মঙ্গলবার বিকেলে মেয়ে পড়তে যায়। ওই দিন সন্ধ্যা মেয়ে বাসায় না ফেরায় আমার স্ত্রী দেখতে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে, শিক্ষকের বাসা তালাবদ্ধ। শিক্ষককে একাধিকবার ফোন কল দিলেও তা ধরেনি।’
শিশুটির বাবা আরও বলেন, পর দিন বুধবার সকালে তাঁর মোবাইল নম্বরে একটি কল আসে, মেয়ে পেতে হলে ১০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে। ফোন কলের কথাবার্তায় এটি মুজিবে কণ্ঠ, তা শতভাগ নিশ্চিত হন। তাঁর মেয়েকে অপহরণ করার কথা স্বীকার করেন। দফায় দফায় কথা বলে একটি বিকাশ নম্বর দেন। মুজিব যে রোহিঙ্গা, সেটা এখন বুঝতে পেরেছেন।
চকরিয়া থানা সূত্রে জানা গেছে, মুক্তিপণ পাঠাতে অপহরণকারী মুজিব একটি বিকাশ নম্বর দেন। নম্বরটির সূত্র ধরে তথ্যপ্রযুক্তি সাহায্যে অপহরণকারীকে শনাক্ত করে পুলিশ। চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জাকির হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উখিয়ার কুতুপালং শরণার্থীশিবির থেকে গতকাল সন্ধ্যায় অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করে।
চকরিয়া থানার এসআই জাকির হোসেন বলেন, গতকাল রাত পৌনে ১১টার দিকে অপহৃত ছাত্রীকে চকরিয়া থানায় আনা হয়। অপহরণকারী রোহিঙ্গা যুবককে খোঁজা হচ্ছে। তিনি চকরিয়া পৌর শহরের একটি বাসায় এক নারীকে নিয়ে ভাড়া থাকতেন। সেই বাসায় অপহৃত ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ওই রোহিঙ্গা বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে ব্যবহার করতেন।
চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুল আনোয়ার আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করার তথ্য পাওয়ার পর ওই ছাত্রীর বাবা থানায় যোগাযোগ করেন। পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে অপহৃত ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে। অপহরণকারী যুবককে ধরতে পুলিশের একাধিক টিম মাঠে কাজ করছে। এ ঘটনায় ছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে থানা মামলা করেছেন।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটার গাইডলাইন প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে এসব গাইডলাইনসংবলিত ব্যানার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে টানিয়ে দেওয়া হয়।১১ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও০ সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৬টি সংস্কারের ইশতেহার ঘোষণা করেছে বামধারার ‘গণতান্ত্রিক শিক্ষার্থী পর্ষদ’ প্যানেল। আজ বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেটে এক সংবাদ সম্মেলনে এই ইশতেহার পাঠ করেন১২ মিনিট আগে
ফরিদপুরের মধুখালীতে অবস্থিত ফরিদপুর চিনিকল আখচাষি কল্যাণ সংস্থার আয়োজনে আখ চাষ বৃদ্ধি, আখের ডগা কাটা প্রতিরোধ, আখের মূল্য বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আখচাষিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৯ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের হার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উচ্চ রক্তচাপ-বিষয়ক দ্বিতীয় বৈশ্বিক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে আসার কথা...৪১ মিনিট আগে