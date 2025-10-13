পাঁচ বছর বন্ধ পুলিশ ফাঁড়ি, স্থানীয়রা আতঙ্কে

বাপ্পী শাহরিয়ার, চকরিয়া (কক্সবাজার)
করোনার সময় কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চল বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ করে জেলা পুলিশ। এরপর পাঁচ বছরের ফাঁড়িটি চালু হয়নি। এতে এলাকায় খুনখারাবিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ তুলেছেন। ফাঁড়িটির আওতাভুক্ত তিনটি ইউনিয়নে গত এক বছরে ছয়টি হত্যাকাণ্ড ঘটে।
জানা গেছে, ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন ২৬২টি পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করা সমিতি বর্তমানে ‘বদরখালী সমবায় কৃষি উপনিবেশ সমিতি’ নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। বদরখালী ফেরিঘাট, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলার সংযোগস্থল। দেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প মাতারবাড়ী কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রে যাওয়া-আসার মূল স্থল ও নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বদরখালী। সব মিলিয়ে বদরখালী চকরিয়ার বড় অর্থনৈতিক এলাকা। এসব বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতির কয়েকটি কক্ষ নিয়ে অস্থায়ী বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম শুরু হয়।
২০১৪-১৫ সালে সমিতি স্থায়ী কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণকাজ শুরু হলে ফাঁড়ির কার্যক্রম বদরখালী বাজারের অদূরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয়ের পাশে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু করোনার সময় ২০২১ সালের শুরুতে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ কার্যালয়টিতে তালা লাগিয়ে দেয় জেলা পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বদরখালী, পশ্চিম বড় ভেওলা ও ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চলত। গত এক বছরে এই তিন ইউনিয়নে ছয়টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বদরখালী ফুলতলা খাসপাড়া গ্রামে বাড়ির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজার হাতে খুন হন হারুনূর রশীদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি।
এর আগে ২ আগস্ট গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহায়েত হোসেন (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হন। বদরখালী ইউনিয়নের আজমনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন মাতামুহুরী নদী থেকে পরিচয়বিহীন এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ছাড়া ৪ অক্টোবর রাতে বদরখালীর ফুলতলা বাজার এলাকায় ও ২৫ সেপ্টেম্বর বদরখালী সেতু এলাকায় দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
বদরখালী স্টেশনের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ‘উপজেলার মধ্যে বদরখালী সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক এলাকা। সন্ধ্যার পর ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কে থাকে। রাতে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে বাড়িতে যেতে ভয় পায়। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে বদরখালীতে খুনোখুনি বেড়েছে। আমরা বদরখালীতে আবারও পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জেলা পুলিশের কাছে অনুরোধ করছি।’
মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আহসানুল কাদের চৌধুরী সাব্বির বলেন, ‘বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। পুলিশের কার্যক্রম না থাকায় এত বড় একটা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে। প্রতিদিনই চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা লেগেই আছে। আমরা বদরখালীবাসী অতি দ্রুত পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।’
চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, বদরখালীতে পুলিশ ফাঁড়ি না থাকলেও থানা থেকে নিয়মিত টহল পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। ফাঁড়ির কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।
কক্সবাজারের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিত দাস বলেন, বদরখালীতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। করোনার সময় সেটির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। আবারও সেখানে ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
করোনার সময় কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার উপকূলীয় অঞ্চল বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ করে জেলা পুলিশ। এরপর পাঁচ বছরের ফাঁড়িটি চালু হয়নি। এতে এলাকায় খুনখারাবিসহ নানা ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড বেড়ে গেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা অভিযোগ তুলেছেন। ফাঁড়িটির আওতাভুক্ত তিনটি ইউনিয়নে গত এক বছরে ছয়টি হত্যাকাণ্ড ঘটে।
জানা গেছে, ব্রিটিশ আমলে ভূমিহীন ২৬২টি পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করা সমিতি বর্তমানে ‘বদরখালী সমবায় কৃষি উপনিবেশ সমিতি’ নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। বদরখালী ফেরিঘাট, মহেশখালী ও কুতুবদিয়া উপজেলার সংযোগস্থল। দেশের সবচেয়ে বড় উন্নয়ন প্রকল্প মাতারবাড়ী কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্রে যাওয়া-আসার মূল স্থল ও নৌপথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বদরখালী। সব মিলিয়ে বদরখালী চকরিয়ার বড় অর্থনৈতিক এলাকা। এসব বিবেচনায় ১৯৯৪ সালে বদরখালী সমবায় কৃষি ও উপনিবেশ সমিতির কয়েকটি কক্ষ নিয়ে অস্থায়ী বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম শুরু হয়।
২০১৪-১৫ সালে সমিতি স্থায়ী কার্যালয়ের আধুনিক ভবন নির্মাণকাজ শুরু হলে ফাঁড়ির কার্যক্রম বদরখালী বাজারের অদূরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যালয়ের পাশে স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু করোনার সময় ২০২১ সালের শুরুতে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ কার্যালয়টিতে তালা লাগিয়ে দেয় জেলা পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বদরখালী, পশ্চিম বড় ভেওলা ও ঢেমুশিয়া ইউনিয়ন নিয়ে পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চলত। গত এক বছরে এই তিন ইউনিয়নে ছয়টি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর বদরখালী ফুলতলা খাসপাড়া গ্রামে বাড়ির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে বিরোধের জেরে ভাতিজার হাতে খুন হন হারুনূর রশীদ (৪৫) নামের এক ব্যক্তি।
এর আগে ২ আগস্ট গভীর রাতে দুর্বৃত্তদের গুলিতে সোহায়েত হোসেন (৩৫) নামের এক যুবক নিহত হন। বদরখালী ইউনিয়নের আজমনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ওই দিন মাতামুহুরী নদী থেকে পরিচয়বিহীন এক ব্যক্তির অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ছাড়া ৪ অক্টোবর রাতে বদরখালীর ফুলতলা বাজার এলাকায় ও ২৫ সেপ্টেম্বর বদরখালী সেতু এলাকায় দুটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।
বদরখালী স্টেশনের ব্যবসায়ী মোহাম্মদ জুনাইদ বলেন, ‘উপজেলার মধ্যে বদরখালী সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক এলাকা। সন্ধ্যার পর ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ চরম আতঙ্কে থাকে। রাতে ব্যবসায়ীরা নিরাপদে বাড়িতে যেতে ভয় পায়। কারণ, সাম্প্রতিক সময়ে বদরখালীতে খুনোখুনি বেড়েছে। আমরা বদরখালীতে আবারও পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জেলা পুলিশের কাছে অনুরোধ করছি।’
মাতামুহুরী সাংগঠনিক উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি আহসানুল কাদের চৌধুরী সাব্বির বলেন, ‘বদরখালী পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। পুলিশের কার্যক্রম না থাকায় এত বড় একটা অর্থনৈতিক অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দিন দিন অবনতি হচ্ছে। প্রতিদিনই চুরি-ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা লেগেই আছে। আমরা বদরখালীবাসী অতি দ্রুত পুলিশ ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করার জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।’
চকরিয়া থানার ওসি তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, বদরখালীতে পুলিশ ফাঁড়ি না থাকলেও থানা থেকে নিয়মিত টহল পুলিশ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে। ফাঁড়ির কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।
কক্সবাজারের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিত দাস বলেন, বদরখালীতে একটি অস্থায়ী পুলিশ ফাঁড়ি ছিল। করোনার সময় সেটির কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। আবারও সেখানে ফাঁড়ির কার্যক্রম চালু করতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
ভোলার দৌলতখান উপজেলার একটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে দিতে হয় টাকা। হতদরিদ্র রোগীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি খালেদা বেগমের বিরুদ্ধে। তবে, কমিউনিটি ক্লিনিকের সিএইচসিপি খালেদা বেগম বলছেন ক্লিনিকের বৈদ্যুতিক বিল ও ক্লিনিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য৬ মিনিট আগে
নেছারাবাদের স্বরূপকাঠি-পিরোজপুর আঞ্চলিক সড়কের গণমান এলাকার সেতুটি এখন ‘মৃত্যুকূপে’ পরিণত হয়েছে। মাত্র তিন টন ধারণক্ষমতার পুরোনো এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়ে চলছে শত শত ছোট যানবাহন। এর ফলে সেতুটির রেলিং ও পাটাতন ভেঙে পড়েছে। স্থানীয়দের আশঙ্কা, যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা।২২ মিনিট আগে
ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহসভাপতি (ভিপি) সাদিক কায়েমসহ ছাত্রনেতারা। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নীলক্ষেত ও নিউমার্কেট এলাকায় বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বর্তমানে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর সিটি করপোরেশনে (জিসিসি) চীনের একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবিত রক্ত আমাশয়ের (শিগেলা) টিকার ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিতে চায় আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি)। চীনা প্রতিষ্ঠানটি এ বিষয়ে আইসিডিডিআরবির সহযোগিতা চেয়েছিল।৭ ঘণ্টা আগে