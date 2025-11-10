Ajker Patrika

উখিয়ায় র‍্যাবের অভিযান: আটক ১৮ রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ বাসাভাড়া নিয়ে থাকে

কক্সবাজার প্রতিনিধি
উখিয়ায় র‍্যাবের অভিযান আটক ১৮ রোহিঙ্গা। ছবি: সংগৃহীত
উখিয়ায় র‍্যাবের অভিযান আটক ১৮ রোহিঙ্গা। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়ায় বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস করা পাঁচ পরিবারের ১৮ রোহিঙ্গাকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। উপজেলার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ৬ জন নারী।

আজ সোমবার র‍্যাব-১৫ কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের আইন ও গণমাধ্যম শাখার সহকারী পরিচালক এবং সহকারী পুলিশ সুপার আ ম ফারুক এ তথ্য জানান।

আ ম ফারুক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার রাতে উখিয়ার পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালীর বিভিন্ন ভাড়া বাসায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে ক্যাম্পের বাইরে থাকা ১৮ রোহিঙ্গাকে আটক করা হয়।

সম্প্রতি রোহিঙ্গারা অবৈধভাবে ক্যাম্পের বাইরে বিভিন্ন ভাড়া বাসায় অবস্থান করছে। তারা ক্যাম্পের বাইরে এসে খুন, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক পাচার, অপহরণসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। এতে কক্সবাজারসহ আশপাশের এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। আটক রোহিঙ্গাদের পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উখিয়া থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

বিষয়:

কক্সবাজারআটকঅভিযানর‍্যাবরোহিঙ্গাজেলার খবর
