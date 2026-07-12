Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

খাগড়াছড়িতে ভারী বর্ষণে দুর্গত মানুষের পাশে বিজিবি

রামগড় (খাগড়াছড়ি) প্রতিনিধি  
খাগড়াছড়িতে ভারী বর্ষণে দুর্গত মানুষের পাশে বিজিবি
দুর্গত মানুষের পাশে বিজিবি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কয়েক দিনের ভারী বর্ষণে ফেনী নদীর পানি বেড়েছে। এতে খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার কয়েকটি এলাকার বসতবাড়ি, ফসল ও মৎস্য খামার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্গত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এসেছে রামগড় ব্যাটালিয়ন (৪৩ বিজিবি)।

আজ রোববার (১২ জুলাই) রামগড়, বৈদ্যটিলা, বল্টুরাম ও গর্জনতলী এলাকা পরিদর্শন করেন ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আহসান উল ইসলাম। এ সময় তিনি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের সমস্যা ও প্রয়োজনের বিষয়ে খোঁজ নেন।

পরে ২০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। এসব পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন অনুযায়ী আরও সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. আহসান উল ইসলাম বলেন, ‘দুর্যোগের এই সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে থাকা আমাদের মানবিক দায়িত্ব। দুর্গত পরিবারগুলোর প্রয়োজন ও সমস্যার বিষয়ে আমরা খোঁজ নিয়েছি। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে সহায়তার পরিধি আরও বাড়ানো হবে।’

রামগড় ব্যাটালিয়নের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভারী বৃষ্টির কারণে ফেনী নদীর পানি বেড়েছে। এতে রামগড় উপজেলার রামগড়, বৈদ্যটিলা, বল্টুরাম ও গর্জনতলী এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অনেক পরিবারের বসতবাড়ি ও ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পানিতে ক্ষতি হয়েছে কয়েকটি মৎস্য খামারও।

বিজিবির সদস্যরা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খোঁজখবর নিচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িবিজিবিরামগড়ফসলজেলার খবর
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