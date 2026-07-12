Ajker Patrika
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গোপালগঞ্জ

টুঙ্গিপাড়ায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের গলদা চিংড়ির রেণু জব্দের পর অবমুক্ত

টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
টুঙ্গিপাড়ায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের গলদা চিংড়ির রেণু জব্দের পর অবমুক্ত
টুঙ্গিপাড়ায় ১২ লাখ টাকা মূল্যের গলদা চিংড়ির রেণু জব্দের পর মধুমতী নদীতে অবমুক্ত করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় একটি মাইক্রোবাস থেকে গলদা চিংড়ির রেণু জব্দ করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। পরে রেণুগুলো মধুমতী নদীতে অবমুক্ত করা হয়। এ সময় মাইক্রোবাসে থাকা শ্রমিককে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে উপজেলার পাটগাতী বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় রেণুবাহী মাইক্রোবাসটি আটক করা হয়। মাইক্রোবাসের ভেতরে ১২টি ড্রামে গলদা চিংড়ির রেণু পাওয়া যায়, যার বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা।

উপজেলা মৎস্য কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কালো রঙের একটি মাইক্রোবাস পাটগাতী বাসস্ট্যান্ডের টোলে পৌঁছানোর পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ হয়। পরে খবর পেয়ে উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা দেবাশীষ বাছাড় ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল আমিন হালদার মাইক্রোবাসটি তল্লাশি করেন। এ সময় মাইক্রোবাসের ভেতর থেকে ১২ ড্রাম গলদা চিংড়ির রেণু উদ্ধার করা হয়। পরে সেগুলো মধুমতী নদীতে অবমুক্ত করা হয়। রেণুগুলো অবৈধভাবে পাচার হচ্ছিল।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আল আমিন হালদার বলেন, গলদা চিংড়ির রেণুগুলো নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ১২ লাখ টাকা। রেণুর প্রকৃত মালিক না পাওয়ায় মাইক্রোবাসে থাকা অসীম তালুকদার নামের এক শ্রমিককে এক হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জমধুমতীমাইক্রোবাসগোপালগঞ্জ সদরটুঙ্গিপাড়া
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