Ajker Patrika
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হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে বন্যার পানি কমছে, ঘরে ফিরেও ঘরহারা মানুষ

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি
হবিগঞ্জে বন্যার পানি কমছে, ঘরে ফিরেও ঘরহারা মানুষ
মাথা গোঁজার একমাত্র ঠাঁইটুকু ভেঙে পড়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন হাতিরথান গ্রামের রানু বেগম। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জে বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে। আশ্রয়কেন্দ্র ও পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়িতে ঠাঁই নেওয়া মানুষ নিজ নিজ ঘরে ফিরতে শুরু করেছেন। তবে ঘরে ফিরলেও এখনো ঘরহারা তারা। অনেকের ঘর ভেঙে পড়েছে, অনেকের ঘরে এখনো পানি, কাদা জমে থাকায় তা বাসোপযোগী করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যাবে। ফলে বানভাসি মানুষের দুর্ভোগ এখনো কাটেনি।

টানা বৃষ্টি ও উজানের ঢলের কারণে গত বৃহস্পতিবার রাতে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার লস্করপুর ইউনিয়নের কালীগঞ্জ এলাকায় খোয়াই নদীর বাঁধ ভেঙে যায়। ফলে লস্করপুর, লামাতাসি ও পইল ইউনিয়নের অন্তত ৩৫টি গ্রাম প্লাবিত হয়। এতে অন্তত ৫০ হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েন।

বন্যার পানি কমতে শুরু করায় রাস্তা-ঘাট, ফসলি জমি ও মাছের ঘের থেকে পানি সরে যাচ্ছে। এর সঙ্গে ভেসে উঠছে ক্ষয়ক্ষতির চিত্র। অনেক এলাকায় ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি ও কাদামাটির কারণে স্বাভাবিক জীবনে ফেরা কঠিন হয়ে পড়েছে।

বন্যার পানিতে সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছেন হবিগঞ্জ সদর উপজেলার হাতিরথান গ্রামের বাসিন্দা রানু বেগম। গত শুক্রবার রাতে বন্যার পানির তীব্র স্রোতে মুহূর্তেই ধসে পড়ে তার মাথাগোঁজার একমাত্র ছোট্ট কুঁড়েঘর। বর্তমানে তিনি পাশের একটি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন।

চার সদস্যের রানু বেগমের পরিবারে অসুস্থ বৃদ্ধ মা ও অসুস্থ ছেলে রয়েছেন। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য তার কিশোরী মেয়ে, যিনি একটি কোম্পানিতে কাজ করেন। সেই সামান্য আয়েই ওষুধসহ সংসারের খরচ চলে। রানু বেগমও মানুষের বাড়িতে কাজ করেন।

রানু বেগম বলেন, `আমার ছেলেটা তিন বছর যাবত অসুস্থ। সে বিছানায় পড়ে আছে। আমার মা ও বৃদ্ধ। মেয়েটা স্কুল ছেড়ে কোম্পানিতে যে সামান্য রোজগার করে তাই দিয়ে সংসার চলে। এই ঘরটাই ছিল আমার শেষ সম্বল। বন্যার পানিতে সম্পূর্ণ ঘর ধসে পড়েছে। সরকার যদি আমাকে সহযোগিতা করত তা হলে কোন রকম চলতে পারতাম।'

একই এলাকার সেলিনা বেগমের অবস্থাও একই। বন্যার পানিতে ধসে পড়েছে তার শেষ আশ্রয়স্থল। স্বামীহারা এই নারী চার কন্যাসন্তান নিয়ে কোথায় থাকবেন এবং কীভাবে নতুন করে জীবন শুরু করবেন, সেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন।

মৌলভীবাজারে কমছে বন্যার পানি, বাড়ছে পানিবাহিত রোগের শঙ্কামৌলভীবাজারে কমছে বন্যার পানি, বাড়ছে পানিবাহিত রোগের শঙ্কা

এ বিষয়ে হবিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ড. জিএম সরফরাজ বলেন, `বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষয়ক্ষতির নিরুপণ এখনও শুরু হয়নি। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা করে সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।'

বিষয়:

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