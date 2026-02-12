Ajker Patrika
চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় ব্যালট বইয়ে ৯৯ পেপার কম থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি­
চুয়াডাঙ্গায় ব্যালট বইয়ে ৯৯ পেপার কম থাকার অভিযোগ
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পৌরসভা এলাকার সাতগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্র। ছবি: আজকের পত্রিকা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পৌরসভা এলাকার সাতগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে একটি ব্যালট বইয়ে ৯৯টি ব্যালট পেপার কম পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে পোলিং এজেন্টদের মধ্যে আলোচনা হলেও ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সাতগাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের ১০১ নম্বর বুথে একটি ব্যালট বইয়ে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে ৯৯টি ব্যালট পেপার কম ছিল বলে অভিযোগ করেন বিভিন্ন প্রার্থীর পোলিং এজেন্টরা।

ভোটকেন্দ্রটির ওই বুথে উপস্থিত ধানের শীষ, দাঁড়িপাল্লা ও হাতপাখা প্রতীকের পোলিং এজেন্টরা জানান, ভোট গ্রহণ সুষ্ঠুভাবেই চলছে। তবে ব্যালট বইয়ের সিরিয়াল মিলিয়ে দেখার সময় ঘাটতির বিষয়টি নজরে আসে।

ধানের শীষ প্রতীকের পোলিং এজেন্ট বেনজির আহম্মেদ বলেন, ‘সিরিয়াল অনুযায়ী আমি ৯৯টা ব্যালট পেপার পাইনি। ভোট গণনার সময় বিষয়টি মিলিয়ে দেখা হবে।’

অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও চুয়াডাঙ্গা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ইনস্ট্রাক্টর নুরনবী পিয়াস বলেন, ‘এই কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৩ হাজার ৭৪৪ জন। ভোটার অনুপাতে আমাকে ব্যালট পেপার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যালট পেপার বণ্টনের সময় সিরিয়াল নম্বরে ধারাবাহিকতা থাকে না। একটি কেন্দ্রের ভোটার যদি ১৫০ জন হয়, তাহলে পরের কেন্দ্রের ব্যালট শুরু হবে ১৫১ নম্বর থেকে। এ কারণে সিরিয়ালে তারতম্য হওয়াটা স্বাভাবিক। এখানে ভুলের কিছু হয়নি। ভোট গ্রহণ নির্ধারিত নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছে।’

বিষয়:

চুয়াডাঙ্গাখুলনা বিভাগনির্বাচনব্যালটভোটজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জাতীয় পার্টির ভাইস চেয়ারম্যানের পাঁচ শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে বিএনপিতে যোগদান

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জেএসসির সঙ্গে বৃত্তিও বাতিল, নবমে বিভাগ বিভাজন নয়

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

জয়ের নিয়ামক জেন-জি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

কুষ্টিয়ায় ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

নির্বাচনে টংয়ের দোকানে বসাসহ যেসব কাজ করতে পারবে না পুলিশ

সম্পর্কিত

‘প্রথমবার ভোটার হয়েই নতুন পরিবেশ পেয়েছি, ভোট দিতে ঝামেলা হয়নি’

‘প্রথমবার ভোটার হয়েই নতুন পরিবেশ পেয়েছি, ভোট দিতে ঝামেলা হয়নি’

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ভোটার তালিকা অ্যাপে থাকলেও লিস্টে নেই নাম, ভোট দেওয়া হলো না মনোয়ারার

ভোটার তালিকা অ্যাপে থাকলেও লিস্টে নেই নাম, ভোট দেওয়া হলো না মনোয়ারার