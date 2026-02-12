‘আজ বিশ্বাস হচ্ছে, আমি এদেশের একজন সম্মানিত নাগরিক। দেশের নেতা নির্বাচনে আমার সিদ্ধান্তও গুরুত্বপূর্ণ।’ এবারের জাতীয় নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথাগুলো বলেন সাদমান হোসেন।
আজ বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৮টায় নাটোর শহরের কানাইখালি এলাকার মছিরুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তিনি এ প্রতিক্রিয়া দেন।
সাদমান হোসেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী। তিনি বলেন, ‘জীবনের প্রথম ভোট দেওয়ার জন্য ঢাকা থেকে বাসে অনেক কষ্ট করে নাটোরে এসেছি। প্রথম ভোট দেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে নির্ঘুম রাত কাটিয়েছি। সকালে উঠে সাংবাদিক আব্বুর সঙ্গে ভোট কেন্দ্রে গেছি। সরাসরি বুথে ঢোকার সুযোগ থাকলেও যাইনি। অন্যদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে বুথে ঢুকেছি। ভোটার তালিকায় নিজের ছবি দেখে বেশ ভালো লাগলো। ব্যালটপেপার ভাঁজ করা শিখে নিয়ে গোপন কক্ষে নিজের পছন্দের জায়গায় ভোট দিয়েছি। সবমিলিয়ে অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমার কাছে কেউ ভোট চাননি। আমি আমার পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবারের লোকজনও কেউ কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে বলেননি।’
চট্টগ্রাম নগরের একটি কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে অসুস্থ হয়ে মনু মিয়া নামের ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাজীর দেউড়ি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এটি চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনের বাগমনিরাম ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্র।৫ মিনিট আগে
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে—জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার একই বাক্সে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে ভোট গণনার সময় প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অনেকটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে১০ মিনিট আগে
তাঁকে মারধরের একটি ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। দাঁড়িয়ে কথা বলার একপর্যায়ে হঠাৎ করে এক ব্যক্তি হাবিবাকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। এরপর হাবিবা লুটিয়ে পড়েন। কোনোমতে সামলে উঠে দাঁড়ালেই আবার তাঁকে একটি থাপ্পড় মারা হয়। এরপর হাবিবার সঙ্গে থাকা লোকজন তাঁকে রক্ষা করেন।৩০ মিনিট আগে
কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের কাশিপুর হাসেমিয়া উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ওই তিন ব্যক্তি জাল ভোট দেন।৩৯ মিনিট আগে