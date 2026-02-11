নিজেকে ভোট দিতে পারবেন না নাসীরুদ্দীন, জারা, ববি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ঢাকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আসনে আলোচিত তিনজন প্রার্থী নিজেদের ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন না। কারণ, এই তিন প্রার্থী যেসব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাঁরা সেসব আসনের ভোটার নন। এই তিন প্রার্থী হলেন—ঢাকা-৮ আসনের জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, ঢাকা-৯ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. তাসনিম জারা এবং ঢাকা-১৩ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ববি হাজ্জাজ।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা-৮ আসনে লড়ছেন। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাস। এই লড়াইয়ে নিজেকে ভোট দিতে পারবেন না নাসীরুদ্দীন। কারণ, তিনি ঢাকা-১৮ আসনের ভোটার। নাসীরুদ্দীনের নির্বাচনী টিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ঢাকা-৯ আসনের আলোচিত প্রার্থী এনসিপি ছেড়ে স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করা ডা. তাসনিম জারা। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী হাবিবুর রশীদ হাবিব। এই আসনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। তবে এই লড়াইয়ে নিজের প্রতীকে ভোট দিতে পারবেন না তাসনিম জারা। কারণ, তিনি ঢাকা-১১ আসনের ভোটার বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে।
ঢাকা-১৩ আসনে ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে লড়ছেন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের (এনডিএম) চেয়ারম্যান ববি হাজ্জাজ। এই আসনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোটের মাওলানা মামুনুল হক। ববি হাজ্জাজ ঢাকা-১৭ আসনের ভোটার হওয়ায় তিনি নিজেকে ভোট দিতে পরবেন না।
প্রসঙ্গত, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে কেউ চাইলে বিধান মেনে যেকোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে তিনি যেই আসনের ভোটার সেই আসনেই তাঁকে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলনের ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় দলটির বাংলামোটর কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন হবে।৯ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের আগের দিন সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে দেখা করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে টাকা ছড়ানোর অভিযোগ করেছে বিএনপি। আজ বুধবার সন্ধ্যায় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খানের নেতৃত্বে একটি...১ ঘণ্টা আগে
জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে রাজধানীর গুলশান ২ এলাকায় অবস্থিত বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।১ ঘণ্টা আগে
টাকা উদ্ধার অভিযানের নামে অনেকের ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ বুধবার রাতে রাজধানীর বাংলামোটরে রূপায়ণ ট্রেড সেন্টারে দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ...১ ঘণ্টা আগে