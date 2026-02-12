Ajker Patrika
সিলেট

সিলেটে জাল ভোট দিতে গিয়ে আটক ৩

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে জাল ভোট দিতে গিয়ে আটক ৩
প্রতীকী ছবি

সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় জাল ভোট দিতে গিয়ে তিনজন আটক হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার বর্ণি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দুজন ও রনিখাই হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয় থেকে একজনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন বর্ণি মাঝপাড়ার ইসমাইল আলীর ছেলে কাউসার ও সাহিদ আলীর ছেলে ফাহিম আহমদ। তাঁরা দুজনই ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থক ছিলেন বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কোম্পানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম জানান, জাল ভোট দিতে গিয়ে তাঁরা আটক হয়েছেন। তাঁরা থানা-পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। আর হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী উচ্চবিদ্যালয়ের ওই ছেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

সিলেট জেলাআটকসিলেট বিভাগনির্বাচনসিলেটজেলার খবরকোম্পানীগঞ্জ (সিলেট)ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধার মৃত্যু

ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বৃদ্ধার মৃত্যু

চট্টগ্রামে ভোটকেন্দ্রে বৃদ্ধের মৃত্যু

চট্টগ্রামে ভোটকেন্দ্রে বৃদ্ধের মৃত্যু

ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা ডা. জাহিদের

ভোট ও গণভোটের বাক্স একই হওয়ায় গণনায় বিলম্বের আশঙ্কা ডা. জাহিদের

রাজশাহীতে ভোটকেন্দ্রের সামনে নারী স্বতন্ত্র প্রার্থীকে চড়থাপ্পড়

রাজশাহীতে ভোটকেন্দ্রের সামনে নারী স্বতন্ত্র প্রার্থীকে চড়থাপ্পড়