জাল ভোট দিতে এসে কারাগারে যুবক

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় জাল ভোট দিতে এসে ইমরান হোসেন (২১) নামের এক যুবককে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় পিপলাকান্দি উচ্চবিদ্যালয়ে ১২৫ নম্বর কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে।
কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এহসানুল হক জানান, ভোট গ্রহণ চলাকালে ইমরান হোসেন তাঁর প্রবাসী বড় ভাইয়ের পরিচয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দায়িত্বরত প্রার্থীদের এজেন্ট ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সন্দেহ হলে তাঁর পরিচয় যাচাই করা হয়। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাল ভোট দেওয়ার সত্যতা পাওয়া গেলে তাঁকে আটক করা হয়।
পরে উপজেলার দায়িত্বরত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্বাগত সাম্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁকে তাৎক্ষণিক দুই বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের সাজা প্রদান করেন এবং কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
চট্টগ্রাম নগরের একটি কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে অসুস্থ হয়ে মনু মিয়া নামের ৬২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৩৫ মিনিটে চট্টগ্রাম মহানগরীর কাজীর দেউড়ি বালক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে। এটি চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি-বাকলিয়া) আসনের বাগমনিরাম ওয়ার্ডের একটি কেন্দ্র।৪ মিনিট আগে
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘সকাল থেকে নির্বাচনী এলাকায় সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ চলছে। তবে একটি বিষয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে—জাতীয় নির্বাচন ও গণভোটের ব্যালট পেপার একই বাক্সে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এতে ভোট গণনার সময় প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের বাড়তি চাপে পড়তে হবে এবং চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশে অনেকটা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে৯ মিনিট আগে
তাঁকে মারধরের একটি ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। দাঁড়িয়ে কথা বলার একপর্যায়ে হঠাৎ করে এক ব্যক্তি হাবিবাকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। এরপর হাবিবা লুটিয়ে পড়েন। কোনোমতে সামলে উঠে দাঁড়ালেই আবার তাঁকে একটি থাপ্পড় মারা হয়। এরপর হাবিবার সঙ্গে থাকা লোকজন তাঁকে রক্ষা করেন।২৯ মিনিট আগে
কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনের একটি ভোটকেন্দ্রে জাল ভোট দেওয়ার অপরাধে তিনজনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) কুমিল্লার হোমনা উপজেলার ভাষানিয়া ইউনিয়নের কাশিপুর হাসেমিয়া উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ওই তিন ব্যক্তি জাল ভোট দেন।৩৮ মিনিট আগে