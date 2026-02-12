Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

জাল ভোট দিতে এসে কারাগারে যুবক

হোসেনপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি 
কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায় জাল ভোট দিতে এসে ইমরান হোসেন (২১) নামের এক যুবককে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় পিপলাকান্দি উচ্চবিদ্যালয়ে ১২৫ নম্বর কেন্দ্রে এই ঘটনা ঘটেছে।

কেন্দ্রের প্রিসাইডিং কর্মকর্তা এহসানুল হক জানান, ভোট গ্রহণ চলাকালে ইমরান হোসেন তাঁর প্রবাসী বড় ভাইয়ের পরিচয়ে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় দায়িত্বরত প্রার্থীদের এজেন্ট ও সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সন্দেহ হলে তাঁর পরিচয় যাচাই করা হয়। পরে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জাল ভোট দেওয়ার সত্যতা পাওয়া গেলে তাঁকে আটক করা হয়।

পরে উপজেলার দায়িত্বরত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট স্বাগত সাম্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের দায়ে তাঁকে তাৎক্ষণিক দুই বছরের জেল ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক মাসের সাজা প্রদান করেন এবং কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জনির্বাচনকারাগারভোটযুবকত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
