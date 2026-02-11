Ajker Patrika
এবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকল এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০৬
এবার জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকল এনসিপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ বুধবার রাত সাড়ে ১১টায় দলটির বাংলামোটর কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলন হবে।

অনুষ্ঠেয় এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, সেক্রেটারি মনিরা শারমিনসহ সংশ্লিষ্ট নেতারা।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম গণমাধ্যমকে এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

এর আগে, বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডাকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। রাজধানীর গুলশান-২ এলাকায় অবস্থিত বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা অফিসে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

বিষয়:

সংবাদ সম্মেলনএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
