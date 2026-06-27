Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বাসের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত

পটিয়া (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা
চট্টগ্রামে বাসের ধাক্কায় রিকশাচালক নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের পটিয়ায় বাসের ধাক্কায় ইকবাল হোসেন (৪০) নামের এক রিকশাচালক মারা গেছেন। আজ শনিবার (২৭ জুন) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার শান্তিরহাট এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বেলা সাড়ে ৩টার দিকে একটি দ্রুতগতির বাস ইকবাল হোসেনকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর রাস্তার পাশে আহত অবস্থায় পড়ে থাকলেও উদ্ধারে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরে খবর পেয়ে তাঁর বড় ভাই ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। নিহত ইকবাল উপজেলার ধলঘাট ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের গৈড়লা গ্রামের নাজির হোসেনের ছেলে। তিনি দুই কন্যাসন্তানের জনক। নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, দুর্ঘটনার পর হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তাঁর পকেটে থাকা টাকা ও মোবাইল ফোন কে বা কারা নিয়ে গেছে।

নিহতের বড় ভাই আলী আকবর জানান, স্থানীয়দের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, একটি দ্রুতগতির বাস ইকবালকে ধাক্কা দিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনার পর তিনি কিছু সময় সড়কেই আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়। ইকবালের শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম ছিল। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় তাঁর পকেটে টাকা ও মোবাইল ফোন ছিল না। কে বা কারা এসব নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে পটিয়া ক্রসিং হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হারুনুর রশিদ বলেন, ‘খবর পেয়েছি, বিস্তারিত তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবাসনিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত