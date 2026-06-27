পটিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নারী নিহত

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ট্রেনে কাটা পড়ে নুরুন্নাহার (৫০) নামে এক নারী শ্রমিক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নারী শ্রমিক।
আজ শনিবার (২৭ জুন) বেলা দেড়টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেলপথের পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত নুরুন্নাহারের বাড়ি কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার রাজুয়ারঘোনা এলাকায়। তিনি স্বামীর সঙ্গে পটিয়া পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাহুলী এলাকায় মাওলানা আব্বাসের ভাড়া বাসায় বসবাস করতেন। জীবিকার তাগিদে তারা কৃষিজমিতে দিনমজুর হিসেবে কাজ করতেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে দুই নারী শ্রমিক শ্রীমাই ব্রিজ দিয়ে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী প্রবাল এক্সপ্রেস ট্রেনটি সেখানে পৌঁছে যায়। পাশের চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কে থাকা পথচারীরা তাঁদের দ্রুত সরে যেতে ও নিচে লাফ দিতে চিৎকার করে সতর্ক করলে তাঁরা দ্রুত রেললাইন পার হওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই ট্রেনের ধাক্কায় নুরুন্নাহার ঘটনাস্থলেই নিহত হন এবং রাশেদা (৬৫) গুরুতর আহত হন। আহত রাশেদা কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলার বাসিন্দা হলেও বর্তমানে পটিয়া পৌরসভার বাহুলী এলাকায় বসবাস করেন।
স্থানীয়রা আহত নারীকে উদ্ধার করে প্রথমে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
পটিয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার প্রেমা বড়ুয়া জানান, কক্সবাজার থেকে চট্টগ্রামগামী প্রবাল এক্সপ্রেস শ্রীমাই ব্রিজ এলাকা অতিক্রম করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
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