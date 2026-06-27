Ajker Patrika
বেসরকারি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে নগদ, সপ্তাহে ২ দিন ছুটিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইন্টারনাল অডিট বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৫ জুলাই পর্যন্ত।

বিভাগ: ইন্টারনাল অডিট

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ ডিগ্রি। হিসাববিজ্ঞান, অর্থায়ন, তথ্যব্যবস্থা বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক পাস।

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৭ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: ২৪ থেকে ৩৫ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, সপ্তাহে দুই দিন ছুটি, স্বাস্থ্য/চিকিৎসা বিমা এবং উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৫ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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