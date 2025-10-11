চট্টগ্রামে এক ট্রাকচালকের ছুরিকাঘাতে আরেক ট্রাকচালক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে গাড়িতে মালপত্র লোড-আনলোডের সিরিয়াল আগে পাওয়া নিয়ে কলহের জেরে এক ট্রাকচালকের ছুরিকাঘাতে আরেক ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে নগরের সদরঘাট থানার সদরঘাট জেটি গেটের সামনে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ইউসুফ হোসেন বিজয় (২৪) নামের এক ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
নিহত ট্রাকচালক হলেন সজীব চন্দ্র নাথ (৩০)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের মীরসরাই উপজেলায়। অন্যদিকে গ্রেপ্তার ইউসুফের বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সদরঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রহিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘একটি প্রতিষ্ঠানের আমদানি করা স্ক্র্যাপ (পরিত্যক্ত লোহা) লোড-আনলোডের জন্য দুটি আলাদা ট্রাক নিয়ে জেটি গেটের সামনে অপেক্ষায় ছিলেন সজীব ও ইউসুফ। তাঁরা দুজনই ট্রাকচালক। এ সময় জেটিতে আগে সিরিয়াল পাওয়া নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, একপর্যায়ে হাতাহাতি ও ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অন্য চালকেরা ছুরিকাঘাতে আহত সজীবকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ছুরিসহ ইউসুফকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ঘটনায় হওয়া একটি হত্যা মামলায় আজ শনিবার আসামিকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’
