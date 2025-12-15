সিঙ্গাপুর যাত্রার আগে হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে যা জানাল মেডিকেল বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সব ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার স্থিতিশীল রয়েছে।
দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালের মূল ফটকে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জন ও হাদির চিকিৎসায় যুক্ত ডা. আব্দুল আহাদ।
তিনি জানান, মেডিকেল বোর্ড সর্বশেষ অবস্থা মূল্যায়ন করে দেখেছে যে রোগীর শারীরিক অবস্থায় নতুন করে কোনো অবনতি হয়নি। কিডনি ফাংশন স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে এবং শরীরের কোনো অর্গানে (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) নতুন করে সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যায়নি।
এই চিকিৎসক আরও জানান, আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে বিমানবন্দরে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটালের চিকিৎসকদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছে, তাঁকে সেখানে ইমার্জেন্সি কেয়ারে নেওয়া হবে।
ডা. আহাদ বলেন, ‘প্রথম দিন যেই অবস্থায় রোগীকে আমরা রিসিভ করেছি, এখনো মূলত সেই একই অবস্থায় আছে। অবস্থার উন্নতি হয়নি, আবার খারাপের দিকেও যায়নি।’
তিনি জানান, হাদির মস্তিষ্কে ইডেমা বা ফোলা আগের তুলনায় বেড়েছিল এবং সেই ইডেমা এখনো কমেনি। ব্রেনে অক্সিজেনের স্বল্পতা ছিল এবং সেই অবস্থার ধারাবাহিক প্রভাব এখনো বিদ্যমান। ইডেমার কারণে ব্রেনের স্কেমিক পরিবর্তন আরও প্রকট হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। নতুন করে কোনো সিটি স্ক্যান না হওয়ায় ইডেমার বর্তমান মাত্রা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে পিউপিল রেসপন্সসহ ব্রেন ফাংশনের যে ক্লিনিক্যাল সাইনগুলো দেখা হয়, সেগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।
নিউরোসার্জিক্যাল আউটকাম প্রসঙ্গে ডা. আহাদ বলেন, ‘একজন নিউরোসার্জন হিসেবে খুব বেশি আশার জায়গা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাঁর নিউরোসার্জিক্যাল রেসপন্স প্রথম দিনের মতোই রয়েছে।’
চিকিৎসকেরা জানান, অতিতে গুলিবিদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্বানুমান অতিক্রম করে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। হাদির সঙ্গে দেশ থেকে কোনো চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না। এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে রোগীকে হস্তান্তর করেছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি এবং প্রয়োজনীয় সব ক্লিনিক্যাল প্যারামিটার স্থিতিশীল রয়েছে।
দুপুরে এভারকেয়ার হাসপাতালের মূল ফটকে সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জন ও হাদির চিকিৎসায় যুক্ত ডা. আব্দুল আহাদ।
তিনি জানান, মেডিকেল বোর্ড সর্বশেষ অবস্থা মূল্যায়ন করে দেখেছে যে রোগীর শারীরিক অবস্থায় নতুন করে কোনো অবনতি হয়নি। কিডনি ফাংশন স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে এবং শরীরের কোনো অর্গানে (অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) নতুন করে সংক্রমণের লক্ষণ পাওয়া যায়নি।
এই চিকিৎসক আরও জানান, আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সে করে হাদিকে বিমানবন্দরে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে সিঙ্গাপুর পাঠানো হয়েছে। সিঙ্গাপুর জেনারেল হসপিটালের চিকিৎসকদের সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করা হয়েছে, তাঁকে সেখানে ইমার্জেন্সি কেয়ারে নেওয়া হবে।
ডা. আহাদ বলেন, ‘প্রথম দিন যেই অবস্থায় রোগীকে আমরা রিসিভ করেছি, এখনো মূলত সেই একই অবস্থায় আছে। অবস্থার উন্নতি হয়নি, আবার খারাপের দিকেও যায়নি।’
তিনি জানান, হাদির মস্তিষ্কে ইডেমা বা ফোলা আগের তুলনায় বেড়েছিল এবং সেই ইডেমা এখনো কমেনি। ব্রেনে অক্সিজেনের স্বল্পতা ছিল এবং সেই অবস্থার ধারাবাহিক প্রভাব এখনো বিদ্যমান। ইডেমার কারণে ব্রেনের স্কেমিক পরিবর্তন আরও প্রকট হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। নতুন করে কোনো সিটি স্ক্যান না হওয়ায় ইডেমার বর্তমান মাত্রা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে পিউপিল রেসপন্সসহ ব্রেন ফাংশনের যে ক্লিনিক্যাল সাইনগুলো দেখা হয়, সেগুলোতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।
নিউরোসার্জিক্যাল আউটকাম প্রসঙ্গে ডা. আহাদ বলেন, ‘একজন নিউরোসার্জন হিসেবে খুব বেশি আশার জায়গা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাঁর নিউরোসার্জিক্যাল রেসপন্স প্রথম দিনের মতোই রয়েছে।’
চিকিৎসকেরা জানান, অতিতে গুলিবিদ্ধ রোগীদের ক্ষেত্রে এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পূর্বানুমান অতিক্রম করে রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। হাদির সঙ্গে দেশ থেকে কোনো চিকিৎসক তাঁর সঙ্গে যাচ্ছেন না। এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে সিঙ্গাপুরের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে রোগীকে হস্তান্তর করেছে।
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন।২ মিনিট আগে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে।২৮ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। সমাবর্তনের মূল প্রতিপাদ্যে এবার গুরুত্ব পাবে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক মন্দা এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় গ্র্যাজুয়েটদের ভূমিকা। আজ সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান উপাচার্য ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা।
উপাচার্য জানান, এবারের সমাবর্তনে সামার ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের স্প্রিং সেমিস্টার পর্যন্ত স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
সমাবর্তনের চেয়ার হিসেবে শারমীন এস মুরশিদ গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি দেবেন। সমাবর্তনের মূল বক্তা থাকবেন গবেষক ও প্রকৌশলবিজ্ঞানী কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. একরাম হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. এম আনোয়ার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন।
উপাচার্য জানান, এবারের সমাবর্তনে গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে তাঁদের বাবা ও মা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি আনন্দ ও গর্বের বিষয়। সমাবর্তনে দেশ ও বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় গ্র্যাজুয়েটদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হবে।
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। সমাবর্তনের মূল প্রতিপাদ্যে এবার গুরুত্ব পাবে বৈশ্বিক ও দেশীয় অর্থনৈতিক মন্দা এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় গ্র্যাজুয়েটদের ভূমিকা। আজ সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান উপাচার্য ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা।
উপাচার্য জানান, এবারের সমাবর্তনে সামার ২০২০ থেকে ২০২৫ সালের স্প্রিং সেমিস্টার পর্যন্ত স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি গ্রহণ করবেন। সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
সমাবর্তনের চেয়ার হিসেবে শারমীন এস মুরশিদ গ্র্যাজুয়েটদের ডিগ্রি দেবেন। সমাবর্তনের মূল বক্তা থাকবেন গবেষক ও প্রকৌশলবিজ্ঞানী কানাডার ইউনিভার্সিটি অব ম্যানিটোবার ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. একরাম হোসেন। বিশেষ অতিথি থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. এম আনোয়ার হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান খান শুভেচ্ছা বক্তব্য দেবেন।
উপাচার্য জানান, এবারের সমাবর্তনে গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে তাঁদের বাবা ও মা অংশ নেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বাড়তি আনন্দ ও গর্বের বিষয়। সমাবর্তনে দেশ ও বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দা এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় গ্র্যাজুয়েটদের দায়িত্ব ও ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা তুলে ধরা হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে।২৮ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান। এরপর শাহবাগের সড়ক ছেড়ে দিলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে, আজ বেলা ১২টার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা। প্রায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মী শাহবাগে জড়ো হয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চেয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
অবরোধকারীরা জানান, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতা ও দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায়ে এই পদত্যাগের দাবি করেন তাঁরা।
শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেককেই হেঁটেই গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।
শাহবাগে মোবারক হোসেন নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় একটা কাজে আসি। কাজ শেষ করে ধানমন্ডি থেকে রিকশায় কমলাপুর যাওয়ার জন্য এদিক আসি। কিন্তু শাহবাগ বন্ধ থাকায় নেমে যেতে হয়। এখন হেঁটে আবার গাড়িতে উঠতে হবে।’
পরে বেলা ৩টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলন করেন অবরোধকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা বলেন, ভারতের প্রেসক্রিপশনে জুলাই বিপ্লবী ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়েছে। যারা চালিয়েছে তাঁদেরকে আমরা এই দেশে থাকতে দেব না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্যের ক্ষোভ জানিয়ে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ গুলি খাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব করে নাই। ইসিকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘উপদেষ্টা ও সরকারের লোকজন বিভিন্ন মন্তব্য করছেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রায় দুই হাজার শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা আছি। সেখানে জুলাইয়ের বিপ্লবীদের নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।’
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের নেতা ওসমান হাদির ওপর গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় নানা ঘটনা ঘটেছে। সামনে নির্বাচন-প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানুষের মধ্যে যেন শঙ্কা না থাকে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমরা জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা একজন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চাই। বর্তমান উপদেষ্টার সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে না, তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।’ যারা আওয়ামী প্রীতি দেখাবে তাদের ঠাঁই এদেশে হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে জাহিদ আহসান বলেন, ‘আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস থাকায় আমাদের কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এ সময় বিকেলে জাতীয় শহীদ মিনারে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথাও জানান তিনি।
রমনা ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার কাজী রোমানা নাসরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরোধের কারণে শাহবাগ মোড়ে দিয়ে যানচলাচল বন্ধ ছিল। তবে কিছু ডাইভারশন তৈরি করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর এখন শাহবাগ মোড় দিয়ে যানচলাচল করছে। যানবাহনের চাপ রয়েছে। দ্রুতই স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান। এরপর শাহবাগের সড়ক ছেড়ে দিলে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে, আজ বেলা ১২টার পর স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবিতে শাহবাগ অবরোধ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা-কর্মীরা। প্রায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মী শাহবাগে জড়ো হয়ে শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন। এ সময় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ চেয়ে নানা স্লোগান দিতে থাকেন।
অবরোধকারীরা জানান, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলাকারীদের গ্রেপ্তারে ব্যর্থতা ও দেশব্যাপী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির দায়ে এই পদত্যাগের দাবি করেন তাঁরা।
শাহবাগে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করায় যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে আশপাশে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এ সময় অনেককেই হেঁটেই গন্তব্যে যেতে দেখা যায়।
শাহবাগে মোবারক হোসেন নামের এক ব্যক্তি বলেন, ‘কিশোরগঞ্জ থেকে ঢাকায় একটা কাজে আসি। কাজ শেষ করে ধানমন্ডি থেকে রিকশায় কমলাপুর যাওয়ার জন্য এদিক আসি। কিন্তু শাহবাগ বন্ধ থাকায় নেমে যেতে হয়। এখন হেঁটে আবার গাড়িতে উঠতে হবে।’
পরে বেলা ৩টার দিকে এক সংবাদ সম্মেলন করেন অবরোধকারীরা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতারা বলেন, ভারতের প্রেসক্রিপশনে জুলাই বিপ্লবী ওসমান হাদির ওপর হামলা চালিয়েছে। যারা চালিয়েছে তাঁদেরকে আমরা এই দেশে থাকতে দেব না। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে।
এ সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের মন্তব্যের ক্ষোভ জানিয়ে নেতারা বলেন, বাংলাদেশের কোনো মানুষ গুলি খাওয়ার জন্য জুলাই বিপ্লব করে নাই। ইসিকে তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার বলেন, ‘উপদেষ্টা ও সরকারের লোকজন বিভিন্ন মন্তব্য করছেন। তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রায় দুই হাজার শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে জুলাই আন্দোলনের পরবর্তী বাংলাদেশে আমরা আছি। সেখানে জুলাইয়ের বিপ্লবীদের নিরাপত্তার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।’
জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনের নেতা ওসমান হাদির ওপর গুলি করেছে সন্ত্রাসীরা। এ ছাড়া বিভিন্ন সময় নানা ঘটনা ঘটেছে। সামনে নির্বাচন-প্রার্থী ও ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মানুষের মধ্যে যেন শঙ্কা না থাকে, এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আমরা জুলাইয়ের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করা একজন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা চাই। বর্তমান উপদেষ্টার সময়ে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতি হচ্ছে না, তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি।’ যারা আওয়ামী প্রীতি দেখাবে তাদের ঠাঁই এদেশে হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
অবরোধ তুলে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে জাহিদ আহসান বলেন, ‘আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস থাকায় আমাদের কর্মসূচি স্থগিত থাকবে। তবে আমাদের আন্দোলন চলবে। আগামী ১৭ ডিসেম্বর আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচি পালন করা হবে।’
এ সময় বিকেলে জাতীয় শহীদ মিনারে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথাও জানান তিনি।
রমনা ট্রাফিক বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার কাজী রোমানা নাসরিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, অবরোধের কারণে শাহবাগ মোড়ে দিয়ে যানচলাচল বন্ধ ছিল। তবে কিছু ডাইভারশন তৈরি করে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। অবরোধ তুলে নেওয়ার পর এখন শাহবাগ মোড় দিয়ে যানচলাচল করছে। যানবাহনের চাপ রয়েছে। দ্রুতই স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন।২ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে।২৮ মিনিট আগে
মেঘনা প্রতিনিধি
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাধানগর গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার চলে যাওয়ায় একটি জমি দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় ছিল। ওই জমিতে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়ার সমর্থক জসিম মিয়া মাটি ভরাট করে ঘর তুলতে গেলে রাধানগর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম মিয়া বাধা দেন। এ সময় জসিম মিয়ার ছেলে রাতুলকে মারধর করা হয়। ঘটনার বিচার চাইতে গেলে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়াকে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। সংঘর্ষে আহত জামাল মিয়া, রাতুল, তাসলিমা, শহিদ, জসিমসহ পাঁচজনকে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সবাইকে রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত তাসলিমা আক্তার বলেন, ‘পরিত্যক্ত জমিতে ঘর তুলতে গেলে আওয়ামী লীগ নেতা বাধা দেন এবং এক শিশুকে মারধর করা হয়। পরে বিচার চাইতে গেলে আমার স্বামী শহিদ মিয়াকে কুপিয়ে আহত করা হয়।’
মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাধানগর গ্রামের একটি সংখ্যালঘু পরিবার চলে যাওয়ায় একটি জমি দীর্ঘদিন ধরে পতিত অবস্থায় ছিল। ওই জমিতে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়ার সমর্থক জসিম মিয়া মাটি ভরাট করে ঘর তুলতে গেলে রাধানগর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মোসলেম মিয়া বাধা দেন। এ সময় জসিম মিয়ার ছেলে রাতুলকে মারধর করা হয়। ঘটনার বিচার চাইতে গেলে বিএনপি কর্মী শহিদ মিয়াকে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং উভয় পক্ষের মধ্যে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া হয়। সংঘর্ষে আহত জামাল মিয়া, রাতুল, তাসলিমা, শহিদ, জসিমসহ পাঁচজনকে মেঘনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের সবাইকে রাজধানীর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
আহত তাসলিমা আক্তার বলেন, ‘পরিত্যক্ত জমিতে ঘর তুলতে গেলে আওয়ামী লীগ নেতা বাধা দেন এবং এক শিশুকে মারধর করা হয়। পরে বিচার চাইতে গেলে আমার স্বামী শহিদ মিয়াকে কুপিয়ে আহত করা হয়।’
মেঘনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন।২ মিনিট আগে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান।৯ মিনিট আগে
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে।২৮ মিনিট আগে
চবি, প্রতিনিধি
‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটা রীতিমতো অবান্তর’ বলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদলের এই কর্মসূচিতে সংহতি জানায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, অতীশ দীপংকর হল সংসদের ভিপি, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও নারী অঙ্গনের কয়েকজন নেতা।
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে। আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। তাঁর ওই বক্তব্যর জন্য ক্ষমা চেয়ে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ ছাড়া আমরা তালা খুলব না।’
এর আগে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরে ‘মুক্তচিন্তা, মুক্তিযুদ্ধ এবং একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান। এ সময় তিনি ‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি অবান্তর’ বলে মন্তব্য করেন।
আলোচনা সভায় অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দিন নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী দেশ থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছিল, সে সময় তারা জীবিত থাকবে—না মৃত থাকবে, সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি, সে সময় পাকিস্তানি যোদ্ধারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি আমি মনে করি রীতিমতো অবান্তর।’
এ সময় তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কী হয়েছিল, তা জানতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করার অনুরোধ করেন।
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ড একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ দেশকে আরেকটা দেশের করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা করা হয়েছে। আমরা আজ পর্যন্ত জহির রায়হানকে খুঁজে পাইনি। যদি জহির রায়হানকে খুঁজে পাওয়া যেত, সত্যিকার ইতিহাস আমরা পেতাম।’
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান আরও বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) টিভিতে দেখলাম, মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান (সদ্য জামায়াতে যোগ দেওয়া সাবেক এমপি মেজর অব. আখতারুজ্জামান) বক্তব্য দিচ্ছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে–“আপনি তো বলতেন, ১৯৭১ সালে লাখ লাখ লোক শাহাদাত বরণ করেছেন। এখন আপনি এর বিপরীত রাজনীতিতে যুক্ত হলেন, এটি কেন?” মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান বললেন, “এগুলো হচ্ছে রেটরিক (আলংকারিক) বক্তব্য। এগুলো তো সত্য নয়। ” রেটরিক বক্তব্য আমরা জাতির সামনে শুনতে চাই না। আমরা রিয়্যালিটি চাই। আমরা সত্যিকারভাবে বাংলাদেশে কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে, সেই ঘটনায় কারা কারা শহীদ হয়েছে, সেই তথ্য আমরা জানতে চাই। কারা কারা হত্যা করেছে, সেই তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের জানা হয়নি।’
শামীম উদ্দিন খানের এই বক্তব্যের পরপরই রোববার রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে শাখা ছাত্রদল। আজ তাঁর পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়।
‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটা রীতিমতো অবান্তর’ বলা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খানের পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়েছেন শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।
আজ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। ছাত্রদলের এই কর্মসূচিতে সংহতি জানায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রী, অতীশ দীপংকর হল সংসদের ভিপি, ছাত্র ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন ও নারী অঙ্গনের কয়েকজন নেতা।
চবি ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় চলে সাধারণ জনগণের ট্যাক্সের টাকায়। জামায়াতের টাকায় নয়। গতকাল (রোববার) বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় সহ-উপাচার্য শামীম উদ্দিন খান স্যার পাকিস্তানিদের “যোদ্ধা” বলেছেন। অথচ এই পাকিস্তানি বাহিনী এ দেশের জনগণকে হত্যা করেছে। আমাদের মা বোনদের ইজ্জত নষ্ট করেছে। তাঁর ওই বক্তব্যর জন্য ক্ষমা চেয়ে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে। পদত্যাগ ছাড়া আমরা তালা খুলব না।’
এর আগে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দপ্তরে ‘মুক্তচিন্তা, মুক্তিযুদ্ধ এবং একাত্তরের বুদ্ধিজীবী হত্যা’ শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান। এ সময় তিনি ‘পাকিস্তানি বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি অবান্তর’ বলে মন্তব্য করেন।
আলোচনা সভায় অধ্যাপক মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের দিন নির্ধারিত ছিল। পাকিস্তানি বাহিনী দেশ থেকে পালানোর জন্য চেষ্টা করছিল, সে সময় তারা জীবিত থাকবে—না মৃত থাকবে, সে বিষয়ে কোনো ফয়সালা হয়নি, সে সময় পাকিস্তানি যোদ্ধারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করবে, এটি আমি মনে করি রীতিমতো অবান্তর।’
এ সময় তিনি ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কী হয়েছিল, তা জানতে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে স্বাধীন নিরপেক্ষ কমিশন গঠন করার অনুরোধ করেন।
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, ‘এই হত্যাকাণ্ড একটি আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এ দেশকে আরেকটা দেশের করদ রাজ্যে পরিণত করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের ষড়যন্ত্রমূলক হত্যা করা হয়েছে। আমরা আজ পর্যন্ত জহির রায়হানকে খুঁজে পাইনি। যদি জহির রায়হানকে খুঁজে পাওয়া যেত, সত্যিকার ইতিহাস আমরা পেতাম।’
মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান আরও বলেন, ‘গতকাল (শনিবার) টিভিতে দেখলাম, মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান (সদ্য জামায়াতে যোগ দেওয়া সাবেক এমপি মেজর অব. আখতারুজ্জামান) বক্তব্য দিচ্ছেন। তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হলো যে–“আপনি তো বলতেন, ১৯৭১ সালে লাখ লাখ লোক শাহাদাত বরণ করেছেন। এখন আপনি এর বিপরীত রাজনীতিতে যুক্ত হলেন, এটি কেন?” মুক্তিযোদ্ধা আখতারুজ্জামান বললেন, “এগুলো হচ্ছে রেটরিক (আলংকারিক) বক্তব্য। এগুলো তো সত্য নয়। ” রেটরিক বক্তব্য আমরা জাতির সামনে শুনতে চাই না। আমরা রিয়্যালিটি চাই। আমরা সত্যিকারভাবে বাংলাদেশে কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালে, সেই ঘটনায় কারা কারা শহীদ হয়েছে, সেই তথ্য আমরা জানতে চাই। কারা কারা হত্যা করেছে, সেই তথ্য এখন পর্যন্ত আমাদের জানা হয়নি।’
শামীম উদ্দিন খানের এই বক্তব্যের পরপরই রোববার রাতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে শাখা ছাত্রদল। আজ তাঁর পদত্যাগের দাবিতে প্রশাসনিক ভবনে তালা দেন ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত তালা ঝুলিয়ে আন্দোলন অব্যাহত থাকতে দেখা যায়।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বান ও জাতীয় নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ওসমান হাদিকে সিঙ্গাপুরে নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসাগত কোনো বাধা নেই বলে জানিয়েছে মেডিকেল বোর্ড। জরুরি বৈঠক শেষে আজ সোমবার দুপুরে বোর্ড জানায়, হাদির শারীরিক অবস্থার কোনো অবনতি হয়নি।২ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। এই সমাবর্তনে মোট ৫ হাজার ৩৭৫ জন শিক্ষার্থী স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি গ্রহণ করবেন।২ মিনিট আগে
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগের দাবিতে শাহবাগ মোড় অবরোধ করা জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতা–কর্মীরা আগামী বুধবার আবারও শাহবাগ ব্লকেড কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন। আজ সোমবার বেলা সোয়া ৩টার দিকে এই ঘোষণা দেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান।৯ মিনিট আগে
কুমিল্লার মেঘনা উপজেলায় পতিত জমির দখল নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার রাধানগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে