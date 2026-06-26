Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত
নিহত মোহাম্মদ আরিফ। ছবি: সংগৃহীত

ওমানে সড়ক দুর্ঘটনায় চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার মোহাম্মদ আরিফ (২৩) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে দেশটির আল-বিদায়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আরিফ ফটিকছড়ি উপজেলার ভূজপুর কাজিরহাট এলাকার মৃত শফিউল আজমের ছেলে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে আরিফের মামা মোহাম্মদ আজিজ আজকের পত্রিকাকে বলেন, আরিফ ওমানের একটি গ্রোসারি সুপারশপে বিক্রয়কর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রতিদিনের মতো বৃহস্পতিবার রাতেও দোকান বন্ধের আগে সড়ক পার হয়ে ময়লা ফেলতে যান। ফেরার সময় দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কার তাঁকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মোহাম্মদ আজিজ জানান, ময়নাতদন্তের জন্য আরিফের মরদেহ দেশটির একটি হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাঁর মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানো হবে।

বিষয়:

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