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চাকরি

নিয়োগ দিচ্ছে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৬, ১৬: ৫৬
নিয়োগ দিচ্ছে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড। পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটি ট্যাক্স বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার।

বিভাগ: ট্যাক্স

পদসংখ্যা: একটি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ/ফাইন্যান্সে এমকম।

অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

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বয়সসীমা: ২৫–৩৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)।

বেতন: ৩৫,০০০-৪৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও বছরে দুটি উৎসব বোনাস।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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