নিয়োগ দিচ্ছে ইজি ফ্যাশন, মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৪৫ হাজার

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইজি ফ্যাশন লিমিটেড। পোশাক প্রস্তুত ও বিপণন প্রতিষ্ঠানটি ট্যাক্স বিভাগে ‘অফিসার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অফিসার।
বিভাগ: ট্যাক্স
পদসংখ্যা: একটি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিংয়ে এমবিএ/ফাইন্যান্সে এমকম।
অভিজ্ঞতা: ১-৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: ২৫–৩৮ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা (মালিবাগ)।
বেতন: ৩৫,০০০-৪৫,০০০ টাকা (মাসিক)।
অন্যান্য সুবিধা: ভ্রমণ ভাতা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও বছরে দুটি উৎসব বোনাস।
আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস।
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