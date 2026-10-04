চট্টগ্রামের আকবর শাহে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন, ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণ

চট্টগ্রাম নগরীর আকবর শাহ এলাকায় ব্যস্ততম সড়কের পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার সকাল ৬টার দিকে আকবর শাহ থানাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর কার্যালয়ের পাশে এ ঘটনা ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
খবর পেয়ে আকবর শাহ থানার টহল পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেয়।
আকবর শাহ থানার সহকারী উপপরিদর্শক আব্দুস সালাম জানান, সকাল ৬টার দিকে টহল গাড়ি নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় বৈদ্যুতিক খুঁটিতে আগুন জ্বলতে দেখেন তাঁরা। পরে এগিয়ে গিয়ে দেখা যায়, একটি কাক বৈদ্যুতিক খুঁটিতে বসার কারণে শর্টসার্কিট হয়ে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আশপাশে গাছগাছালি থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল।
ফায়ার সার্ভিসকে তাৎক্ষণিকভাবে খবর দেওয়া হলে সদস্যরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
নরসিংদীর পলাশে নিখোঁজের তিন দিন পর ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার পিএলসি কারখানার ভেতর থেকে হাত-পা ও পুরুষাঙ্গ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সাহজাহান তালুকদার (৭৫) নামে এক বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ...৫ মিনিট আগে
লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে চুরির অভিযোগে ১৭ বছর বয়সী এক কিশোরকে হাত-পা বেঁধে মারধরের ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনায় দুজনকে আটক করে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ। এখনো মামলা হয়নি।১৮ মিনিট আগে
চুয়াডাঙ্গায় মসজিদে নামাজ পড়া ও রাজনৈতিক মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বাগ্বিতণ্ডার জেরে জেলা ছাত্রদলের এক নেতার শরীরে ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক আওয়ামী লীগ নেতার ছেলের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় আরও দুজনের শরীর ঝলসে গেছে...২১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জে অটোরিকশাচালক জামাল হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মনিরুল ইসলাম রঞ্জু ওরফে গালপোড়া রঞ্জুকে গ্রেপ্তার করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন। শনিবার সন্ধ্যায় ফতুল্লার দাপা ইদ্রাকপুর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৩৫ মিনিট আগে