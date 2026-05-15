পদবঞ্চিতদের বাধায় পটিয়ায় ছাত্রদলের আনন্দ মিছিল পণ্ড

পদবঞ্চিতদের বাধায় পণ্ড হলো চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের কমিটিতে নতুন করে স্থান পাওয়া পটিয়ার একাংশের নেতা-কর্মীদের আনন্দ মিছিল। এ সময় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি ও সংঘর্ষের ঘটনায় অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার (১৫ মে) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়া শান্তিরহাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। তবে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় ধরনের সংঘাত এড়ানো সম্ভব হয়।
স্থানীয় ও দলীয় সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার (১৩ মে) কেন্দ্রীয় ছাত্রদল চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটিতে নতুন করে ৭২ জনকে অন্তর্ভুক্ত করে তালিকা প্রকাশ করা হয়। এতে পটিয়া উপজেলা থেকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদস্য পদে ১২ জন স্থান পান। তবে দীর্ঘদিন দলীয় কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থেকেও পদ না পাওয়ায় নেতা-কর্মীদের একটি অংশের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।
জানা গেছে, নতুন অন্তর্ভুক্ত হওয়া পটিয়ার অধিকাংশ নেতা-কর্মী দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রবিউল হোসেন রবির অনুসারী। অন্যদিকে পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম নয়নের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।
শুক্রবার বিকেলে শান্তিরহাট কামাল সেন্টার মার্কেট এলাকায় নতুন কমিটিতে স্থান পাওয়া নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিলের প্রস্তুতি নেন। এ সময় এস এম নয়নের নেতৃত্বে পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা মিছিলে বাধা দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।
খবর পেয়ে পটিয়া থানার ওসি জিয়াউল হকের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে আনন্দ মিছিল বের করতে না পেরে নতুন কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত নেতা-কর্মীরা শান্তিরহাট মীর সুপার মার্কেট এলাকায় সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন।
অভিযোগ রয়েছে, সমাবেশ শেষে চলে যাওয়ার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় চার-পাঁচ নেতা-কর্মী আহত হন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে সায়মন, নুরুল ইসলাম ও হাবিবের নাম জানা গেছে।
জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব অভিযোগ করে বলেন, সভা শেষে ফেরার পথে প্রতিপক্ষের হামলায় তাঁদের কয়েকজন নেতা-কর্মী আহত হন। আহত সায়মন ও নুরুল ইসলামের পেট ও পায়ে আঘাত লাগে। তিনিও আহত হয়ে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
এ বিষয়ে দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম নয়ন বলেন, যাঁরা বিগত সময়ে মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন, তাঁরা কমিটিতে স্থান না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ছিলেন। সে কারণেই আনন্দ মিছিল করতে দেননি।
তবে একাধিকবার ফোন করেও দক্ষিণ জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক রবিউল হোসেন রবির বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পরে তাঁকে খুদে বার্তা পাঠানো হলেও কোনো সাড়া মেলেনি।
পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ‘ছাত্রদলের দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। পরে তারা স্থান ত্যাগ করে। কোনো হতাহতের খবর পাইনি। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত কেউ লিখিত অভিযোগ দেয়নি।’
নদীর প্রবাহ দুই ভাগ হয়ে গেছে। অল্প কিছু পানি প্রবাহিত হচ্ছে বাঁ তীর দিয়ে আর এরচেয়ে একটু বেশি পানির প্রবাহ ডান তীরে। মাঝের অংশের পুরোটিই ধু ধু বালুচর। এভাবেই মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে রাজশাহীর পদ্মা নদী। নদীর বেশির ভাগ অংশেই হাঁটুপানিও মিলছে না।৫ মিনিট আগে
ইউরোপের দেশ পর্তুগালে ট্রেনের ধাক্কায় রাম প্রসাদ সরকার (৩৫) নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি একটি মাইক্রোবাসে ছিলেন। পর্তুগালের স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা আরও চার বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
স্বামীর দেওয়া আগুনে ঝলসে দীর্ঘ সাত দিনের নরক যন্ত্রণার অবসান হলো মৃত্যুতে। আজ শুক্রবার (১৫ মে) বেলা ৩টায় ঢাকায় জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে মারা গেলেন গৃহবধূ বিথী আক্তার (২৫)। নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কাশিরাম বেলপুকুর ইউনিয়নের নিজামের চৌপথী এলাকার বড়বাড়ি গ্রামের বাবুল হোসেনের মেয়ে বিথী।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে গোলাম রসুল (৫৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে