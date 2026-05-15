পর্তুগালে ট্রেনের ধাক্কায় বাংলাদেশি নিহত, আহত ৪

ইউরোপের দেশ পর্তুগালে ট্রেনের ধাক্কায় রাম প্রসাদ সরকার (৩৫) নামের এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। তিনি একটি মাইক্রোবাসে ছিলেন। পর্তুগালের স্থানীয় সময় গত মঙ্গলবার বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা আরও চার বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়েছেন।
নিহত রাম প্রসাদ টাঙ্গাইলের মির্জাপুর পৌর এলাকার সরিষাদাইড় গ্রামের নিপেন্দ্র সরকারের ছেলে।
পারিবারিক সূত্র বলেছে, রাম প্রসাদের দুই বছর বয়সী একটি সন্তান আছে। তিনি মির্জাপুর বাজারে ল্যাপটপ-কম্পিউটার মেরামতের ব্যবসা করতেন। ১০ দিন আগে পর্তুগালে পাড়ি জমিয়েছিলেন তিনি।
পর্তুগালে বসবাসকারী বাংলাদেশিদের বরাতে জানা গেছে, পাঁচজন বাংলাদেশি অভিবাসীকে নিয়ে একটি মাইক্রোবাস পর্তুগালের দক্ষিণাঞ্চলীয় আলগার্ভ প্রদেশের মেশিলহোইরা গ্রান্দে এলাকার একটি রেলক্রসিং অতিক্রম করছিল। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রেন ধাক্কা দিলে মাইক্রোবাসটি দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান রাম প্রসাদ সরকার। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ গিয়ে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।
নিহত রাম প্রসাদের মরদেহ দেশে ফেরানোর উদ্যোগ নিয়ে কোনো তথ্য শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা যায়নি। বর্তমানে তাঁর মরদেহ পর্তুগালের ফারো হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে বলে জানিয়েছে পরিবার।
