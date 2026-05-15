গোপালপুর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত, সভাপতি বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল টাঙ্গাইল জেলা শাখার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গোপালপুর উপজেলা ছাত্রদলের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৫ মে) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক দুর্জয় হোড় শুভ এবং সদস্যসচিব এম এ বাতেন এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছেন।
একই সঙ্গে সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে গোপালপুর উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রোমান আহমেদকে সংগঠনের প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব সাংগঠনিক পদ থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের রোমান আহমেদের সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বার্তা প্রেরক হিসেবে জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম নূর নবী আহমেদের নাম উল্লেখ রয়েছে।
