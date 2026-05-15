Ajker Patrika
ভারত

‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ১২: ০৮
‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক
ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন। ছবি: সংগৃহীত

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ‘সনাতন ধর্ম’ নিয়ে বিতর্ক ফের তুঙ্গে। তিন বছর আগে দেওয়া নিজের বিতর্কিত মন্তব্যকে আবারও উসকে দিয়ে ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন গত মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘সনাতন ধর্ম অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।’ তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যটি।

তামিলনাড়ু বিধানসভার নতুন স্পিকার জেসিডি প্রভাকরকে অভিনন্দন জানানোর সময় উদয়নিধি স্ট্যালিন এই মন্তব্য করেন। সে সময় নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ও উপস্থিত ছিলেন। উদয়নিধি বলেন, মানুষকে বিভক্তকারী এই ধর্মীয় মতবাদকে সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর করা প্রয়োজন।

তিন বছর আগে উদয়নিধি ‘সনাতন ধর্ম’কে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর সঙ্গে তুলনা করে তা নির্মূল করার কথা বলেছিলেন, যা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন।

উদয়নিধির এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের সাবেক বিধায়ক বনতি শ্রীনিবাসন বলেন, ‘নির্বাচনে শোচনীয় হারের পরও উদয়নিধি নিজের ভুল সংশোধন করতে পারেননি। যদি সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম নির্মূল করাই ডিএমকের নীতি হয়, তবে নির্বাচনের আগে ইশতেহারে কেন তা উল্লেখ করা হয়নি?’ তিনি ডিএমকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অপমান করার পুরোনো অভ্যাস বজায় রাখার অভিযোগও আনেন।

বিজেপির রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দ্রাবিড়বাদের নামে যারা তামিল সংস্কৃতি ধ্বংস করছে, তাদের এই মন্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। ভোটের সময় কেন তাঁরা এই কথা বলেনি—সেই প্রশ্নও তুলেছে গেরুয়া শিবির।

বিতর্ক প্রশমিত করতে ডিএমকে মুখপাত্র সরবনন আন্নাদুরাই বলেন, ‘তামিলনাড়ুর মানুষ সনাতন ধর্মকে কঠোর বর্ণপ্রথার প্রতীক হিসেবে দেখে। উদয়নিধি আসলে সেই বর্ণবৈষম্য দূর করার কথা বলেছেন। তিনি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নন, বরং বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।’

অন্যদিকে, ডিএমকের সাবেক মিত্র কংগ্রেস এই ইস্যুতে উদয়নিধির পাশেই দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের জেএমএইচ হাসান মৌলানা বলেন, ‘তামিলনাড়ুতে সনাতন ধর্ম কখনোই সফল হবে না। এখানকার মানুষ অনেক বেশি প্রগতিশীল।’

পরবর্তীকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ উদয়নিধি স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি বলেছি মানুষকে বিভক্তকারী সনাতন ধর্মকে নির্মূল করতে হবে। এর মানে এই নয় যে কেউ মন্দিরে যাবে না। এর অর্থ হলো—মন্দির থেকে সমাজ, সব জায়গাতেই সবার সমান অধিকার থাকতে হবে।’

তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক নির্বাচনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জয়ের পর উদয়নিধির এই মন্তব্য রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

বিষয়:

ভারতসনাতন ধর্মতামিলনাড়ু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

ইরানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অনাক্রমণ চুক্তি চায় সৌদি, থাকতে পারে ইসরায়েলও

ইরানের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের অনাক্রমণ চুক্তি চায় সৌদি, থাকতে পারে ইসরায়েলও

জিন ছাড়ানোর নামে ২১টি যৌন নিপীড়ন, লন্ডনে বাংলাদেশি ইমামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জিন ছাড়ানোর নামে ২১টি যৌন নিপীড়ন, লন্ডনে বাংলাদেশি ইমামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

আদানির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নেপথ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ

আদানির বিরুদ্ধে মামলা তুলে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, নেপথ্যে ১০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ

তেলের দাম বাড়াল ভারতও

তেলের দাম বাড়াল ভারতও