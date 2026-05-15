‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক

তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে ‘সনাতন ধর্ম’ নিয়ে বিতর্ক ফের তুঙ্গে। তিন বছর আগে দেওয়া নিজের বিতর্কিত মন্তব্যকে আবারও উসকে দিয়ে ডিএমকে নেতা উদয়নিধি স্ট্যালিন গত মঙ্গলবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘সনাতন ধর্ম অবশ্যই নির্মূল করতে হবে।’ তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠেছে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যটি।
তামিলনাড়ু বিধানসভার নতুন স্পিকার জেসিডি প্রভাকরকে অভিনন্দন জানানোর সময় উদয়নিধি স্ট্যালিন এই মন্তব্য করেন। সে সময় নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ও উপস্থিত ছিলেন। উদয়নিধি বলেন, মানুষকে বিভক্তকারী এই ধর্মীয় মতবাদকে সমাজ থেকে পুরোপুরি দূর করা প্রয়োজন।
তিন বছর আগে উদয়নিধি ‘সনাতন ধর্ম’কে ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর সঙ্গে তুলনা করে তা নির্মূল করার কথা বলেছিলেন, যা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালেও তিনি নিজের অবস্থানে অনড় রয়েছেন।
উদয়নিধির এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে বিজেপি। কোয়েম্বাটোর দক্ষিণের সাবেক বিধায়ক বনতি শ্রীনিবাসন বলেন, ‘নির্বাচনে শোচনীয় হারের পরও উদয়নিধি নিজের ভুল সংশোধন করতে পারেননি। যদি সনাতন ধর্ম তথা হিন্দুধর্ম নির্মূল করাই ডিএমকের নীতি হয়, তবে নির্বাচনের আগে ইশতেহারে কেন তা উল্লেখ করা হয়নি?’ তিনি ডিএমকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের অপমান করার পুরোনো অভ্যাস বজায় রাখার অভিযোগও আনেন।
বিজেপির রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দ্রাবিড়বাদের নামে যারা তামিল সংস্কৃতি ধ্বংস করছে, তাদের এই মন্তব্য ক্ষমার অযোগ্য। ভোটের সময় কেন তাঁরা এই কথা বলেনি—সেই প্রশ্নও তুলেছে গেরুয়া শিবির।
বিতর্ক প্রশমিত করতে ডিএমকে মুখপাত্র সরবনন আন্নাদুরাই বলেন, ‘তামিলনাড়ুর মানুষ সনাতন ধর্মকে কঠোর বর্ণপ্রথার প্রতীক হিসেবে দেখে। উদয়নিধি আসলে সেই বর্ণবৈষম্য দূর করার কথা বলেছেন। তিনি কোনো ধর্মের বিরুদ্ধে নন, বরং বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন।’
অন্যদিকে, ডিএমকের সাবেক মিত্র কংগ্রেস এই ইস্যুতে উদয়নিধির পাশেই দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেসের জেএমএইচ হাসান মৌলানা বলেন, ‘তামিলনাড়ুতে সনাতন ধর্ম কখনোই সফল হবে না। এখানকার মানুষ অনেক বেশি প্রগতিশীল।’
পরবর্তীকালে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ উদয়নিধি স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি বলেছি মানুষকে বিভক্তকারী সনাতন ধর্মকে নির্মূল করতে হবে। এর মানে এই নয় যে কেউ মন্দিরে যাবে না। এর অর্থ হলো—মন্দির থেকে সমাজ, সব জায়গাতেই সবার সমান অধিকার থাকতে হবে।’
তামিলনাড়ুর সাম্প্রতিক নির্বাচনে নতুন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের জয়ের পর উদয়নিধির এই মন্তব্য রাজ্যের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো ও ইরানের মধ্যে ‘অনাগ্রাসন চুক্তি’ বা নন-অ্যাগ্রেশন প্যাক্টের ধারণা নিয়ে আলোচনা করেছে সৌদি আরব। কূটনীতিকদের ভাষ্য, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আঞ্চলিক উত্তেজনা কীভাবে সামাল দেওয়া যায়, সে বিষয়ে মিত্র দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনার অংশ হিসেবেই এই ধারণা...১ ঘণ্টা আগে
পূর্ব লন্ডনের কমিউনিটিতে ‘সম্মানিত’ হিসেবে পরিচিত সাবেক ইমাম আব্দুল হালিম খানকে (৫৪) নারী ও শিশুদের ওপর ধারাবাহিক এবং ভয়াবহ যৌন নির্যাতনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন লন্ডনের স্নেয়ারসব্রুক ক্রাউন আদালত। ১১ বছর ধরে অন্তত সাতজন ভুক্তভোগীর ওপর পৈশাচিক নিপীড়নের দায়ে তাঁকে এই সাজা দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
চার বছর পর প্রথমবারের মতো পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়িয়েছে ভারত। আজ শুক্রবার দিল্লির খুচরা বিক্রেতারা জানিয়েছে, প্রতি লিটারে ৩ রুপি বা ৩ শতাংশের বেশি দাম বাড়ানো হয়েছে। বৈশ্বিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় যে লোকসান হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে