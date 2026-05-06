আদালতের নির্দেশে পোড়ানো হয় কুকি-চিনের ৩১ হাজার পোশাক

চট্টগ্রামে পাহাড়ি সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের জন্য তৈরি করা প্রায় ৩১ হাজার ৭৭৫টি পোশাক আদালতের নির্দেশে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।
রাত পৌনে ৯টার দিকে চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের (সিএমপি) মুখপাত্র সহকারী কমিশনার মো. আমিনুর রশীদ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, ওই ঘটনায় বায়েজিদ থানায় করা মামলায় জব্দ হওয়া বিপুল পরিমাণ পোশাকের আলামত সংরক্ষণে নিরাপত্তাঝুঁকি এবং স্থান সংকুলানজনিত সমস্যা বিবেচনায় আদালতের আদেশে এসব পোশাক ধ্বংস করা হয়েছে।
গত বছরের ১৮ মে নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী এলাকার গার্মেন্টসসহ কয়েকটি স্থান থেকে এসব সামরিক পোশাক জব্দ করে পুলিশ। পুলিশ বাদী হয়ে বায়েজিদ বোস্তামী থানায় করা মামলায় বলা হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবানে সশস্ত্র সংগঠন ‘কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট’-এর সদস্যদের জন্য বানানো হয়েছিল এসব পোশাক।
এসব আলামত দীর্ঘদিন সংরক্ষণের ফলে অপব্যবহার ও বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন।
নগর পুলিশের মুখপাত্র জানান, আদালত বিচারিক প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য ১০০টি পোশাক নমুনা হিসেবে সংরক্ষণ করে বাকি ৩১ হাজার ৭৭৫ পোশাক ধ্বংসের নির্দেশ দেয়।
পুলিশের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৩১ হাজার ৭৭৫টি পোশাক ধ্বংসের পর বাকি পোশাক আদালতের মালখানায় জমা রাখা হয়েছে।
