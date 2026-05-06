Ajker Patrika
ঢাকা

কেরানীগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৮

কেরানীগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি
কেরানীগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৮
কেরানীগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড দখলকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। পুলিশ জানায়, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বুধবার (৬ মে) বিকেলে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বাসস্ট্যান্ডের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে হঠাৎ করেই সম্রাট-শাকিল ও রিফাত মোল্লা গ্রুপের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং তা সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষে অন্তত ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন মো. মালেক গাজী (৫৩), মো. শাহীন মিয়া (৩৪), মো. সাজ্জাদ হোসেন (২২) ও মাহমুদ হাসান (২৭)।

গুরুতর আহত শাহীন মিয়াকে কেরানীগঞ্জের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ছাড়া সাজ্জাদ হোসেনের চোখে আঘাত লেগেছে।

ঘটনার পর রিফাত মোল্লা অভিযোগ করেন, থানায় অভিযোগ দিতে গেলে প্রতিপক্ষের লোকজন পুলিশের সামনেই তাঁর ওপর হামলা চালায়।

তিনি দাবি করেন, মেহেদী হাসান সম্রাট ও জহিরুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন হামলায় অংশ নেয়। তিনি আরও জানান, হামলাকারীদের অনেকেই আগে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বর্তমানে বিএনপির নাম ব্যবহার করে বাসস্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রতিবাদ করায় তাঁর সমর্থকদের ওপর হামলা চালানো হয় এবং দুটি মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

তবে সম্রাট-শাকিলদের দাবি, রিফাত মোল্লার লোকজন তাঁদের কাউন্টারে কাজ করতে বাধা দেয়, মারধর করে টাকাপয়সা নিয়ে যায়। খবর পেয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনার খবর পেয়ে দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা বিএনপির সভাপতি ও সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তিনি বলেন, কেরানীগঞ্জে কোনো চাঁদাবাজ বা সন্ত্রাসীদের স্থান হবে না এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, তেঘরিয়া বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।

বিষয়:

বিএনপিককটেলঢাকা জেলাপুলিশঢাকা বিভাগসংঘর্ষদখলকেরানীগঞ্জজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

আদালতের নির্দেশে পোড়ানো হয় কুকি-চিনের ৩১ হাজার পোশাক

আদালতের নির্দেশে পোড়ানো হয় কুকি-চিনের ৩১ হাজার পোশাক

কারামুক্তির এক সপ্তাহ পর মারা গেলেন ছাত্রলীগ নেতা কুদ্দুস

কারামুক্তির এক সপ্তাহ পর মারা গেলেন ছাত্রলীগ নেতা কুদ্দুস

কেরানীগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৮

কেরানীগঞ্জে বাসস্ট্যান্ড দখল নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ৮

রাজধানীতে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন না চালানোর অনুরোধ, কঠোর অবস্থানে ডিএমপি

রাজধানীতে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন না চালানোর অনুরোধ, কঠোর অবস্থানে ডিএমপি